Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ένα ηλεκτρικό σχολικό λεωφορείο που μετέφερε πέντε παιδιά έπιασε ξαφνικά φωτιά, το πρωί της περασμένης Τρίτης στο Μόντρεαλ, αλλά όλοι οι επιβαίνοντες το εγκατέλειψαν με ασφάλεια.

Ο οδηγός και τα πέντε παιδιά, περίπου έξι ετών, κατάφεραν να κατέβουν από το λεωφορείο χωρίς τραυματισμό. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ένα κοντινό κτίριο, υπό την εποπτεία δύο αστυνομικών.

Οι πυροσβέστες έφτασαν σε λιγότερο από πέντε λεπτά και οι φλόγες τέθηκαν υπό έλεγχο μέσα σε μία ώρα. Το λεωφορείο, ωστόσο, καταστράφηκε ολοσχερώς.

«Η πυρκαγιά δεν προκλήθηκε από την μπαταρία», δήλωσε αρχικά ο Μάρτιν Γκίλμπο, επικεφαλής του πυροσβεστικού τμήματος του Μόντρεαλ. «Δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός ότι το λεωφορείο είναι ηλεκτρικό. Θα μπορούσε να συμβεί σε οποιοδήποτε όχημα».

Πρόσθεσε ότι η μπαταρία δεν εμπλέκεται, επειδή δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος να σβηστεί η πυρκαγιά.

Σε δήλωση προς το CityNews, το Center de Services Scolaire de Montréal ανέφερε ότι το όχημα ήταν ηλεκτρικό λεωφορείο της Lion Electric που λειτούργησε από τον ιδιωτικό μεταφορέα Transco. Ο οδηγός παρατήρησε μια ασυνήθιστη οσμή και αμέσως σταμάτησε για να το εκκενώσει από τους μαθητές.

Ένα άλλο λεωφορείο έφτασε για να πάρει τα παιδιά και οι γονείς ενημερώθηκαν για το περιστατικό.

Ο Γκίλμπο είπε ότι το περιστατικό δεν έχει εγκληματική φύση, και ενώ η αιτία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, τέτοιες περιπτώσεις συνήθως αφήνονται σε ασφαλιστικές εταιρείες να καθορίσουν τα αίτια.

Ωστόσο προχτές τα σχολεία σε ολόκληρο το Κεμπέκ αναγκάστηκαν να ακυρώσουν την υπηρεσία λεωφορείων, αφού η κυβέρνηση απέσυρε όλα τα περίπου 1.200 ηλεκτρικά λεωφορεία της Lion Electric από τους δρόμους στην επαρχία.

Η επαρχιακή κυβέρνηση δήλωσε ότι πήρε το προληπτικό μέτρο μετά από το ηλεκτρικό λεωφορείο Lion που έπιασε φωτιά στο Μόντρεαλ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Σε κοινή δήλωση την Πέμπτη (11/9) το βράδυ, η υπουργός Παιδείας Σόνια Λέμπελ και ο υπουργός μεταφορών Τζόναταν Τζούλιεν δήλωσαν ότι ένα «ελάττωμα» μπορεί να προκάλεσε την πυρκαγιά της Τρίτης (9/9).

«Η λειτουργία προληπτικής επιθεώρησης οχημάτων θα πραγματοποιηθεί όλο το Σαββατοκύριακο για να επιτρέψει την κανονική σχολική μεταφορά να επαναληφθεί το συντομότερο δυνατό», ανέφεραν. «Εάν είναι απαραίτητες προσαρμογές στα οχήματα, θα προσφέρονται εναλλακτικές λύσεις στους γονείς για τη μεταφορά των παιδιών τους στο σχολείο την επόμενη εβδομάδα».

Η First Student, η μητρική εταιρεία της Transco, η οποία κατέχει το λεωφορείο που κάηκε, δήλωσε την Παρασκευή ότι είχε εντοπίσει ένα «ζήτημα καλωδίωσης στο σύστημα του κατασκευαστή» και το ανέφερε στη Lion και τηνTransport Canada. Είπε ότι είχε αφαιρέσει «όλα τα επηρεαζόμενα λεωφορεία από την υπηρεσία εν αναμονή μιας μακροπρόθεσμης λύσης από την Lion».

Η Lion δήλωσε ότι συνεργάζεται με τους φορείς εκμετάλλευσης σχολικών λεωφορείων για να επιβεβαιώσει την ασφάλεια των λεωφορείων της και να αποκαταστήσει την υπηρεσία.

Ο Άντριου Τζόουνς, ένας χειριστής σχολικών λεωφορείων του Μόντρεαλ, είπε ότι η Lion έδωσε εντολή στους χειριστές να επιθεωρήσουν τα καλώδια σύνδεσης για το σύστημα θέρμανσης και ότι οι μηχανικοί της έχουν ενισχύσει τις πλεξούδες καλωδίων για να τα προστατεύσουν καλύτερα.

Σε απάντηση στην απόφαση της κυβέρνησης, ορισμένα κέντρα σχολικών υπηρεσιών επέλεξαν να ακυρώσουν τις διαδρομές λεωφορείων την Παρασκευή, ενώ άλλα ακύρωσαν εξ ολοκλήρου την σχολική ημέρα.

Το Center de Services Scolaire de Montréal προειδοποίησε ότι η μεταφορά των σχολικών λεωφορείων θα «διαταραχθεί για αόριστη περίοδο» και ζήτησε από τους γονείς να βρουν εναλλακτικές λύσεις εάν είναι απαραίτητο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα λεωφορείο Lion έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Τον περασμένο Νοέμβριο, ένα λεωφορείο έπιασε φωτιά στη γωνία Άσκοτ, στην περιοχή των ανατολικών δήμων του Κεμπέκ. Ένα δεύτερο λεωφορείο έπιασε φωτιά στο Χάντσβιλ, τον Ιανουάριο. Κανείς δεν τραυματίστηκε και στις δύο περιπτώσεις και ειπώθηκε ότι οι μπαταρίες δεν εμπλέκονταν.

Η Lion είχε σημαντικά οικονομικά προβλήματα τους τελευταίους μήνες. Αφού αναζήτησε προστασία από τους πιστωτές της τον Δεκέμβριο, ο χρεωμένος κατασκευαστής αποκτήθηκε από μια ομάδα επενδυτών του Κεμπέκ το Μάιο, με ένα σχέδιο να επικεντρωθεί αποκλειστικά σε λεωφορεία ηλεκτρικών σχολείων που συναρμολογούνται και πωλούνται στην επαρχία.