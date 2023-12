Ένα καγκουρό που το έσκασε από τους φροντιστές του κατά τη μεταφορά του σε άλλον ζωολογικό κήπο αιχμαλωτίστηκε σήμερα, αφότου όμως… γρονθοκόπησε στο πρόσωπο έναν αστυνομικό.

Το θηλυκό καγκουρό ξέφυγε από τους φροντιστές του την Πέμπτη, όταν έκαναν στάση στον ζωολογικό κήπο της Όσαβα. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το μαρσιποφόρο, το οποίο μεγάλωσε σε συνθήκες αιχμαλωσίας, να περιφέρεται στους δρόμους της Όσαβα, μιας πόλης που βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα ανατολικά του Τορόντο.

Ύστερα από ένα τριήμερο ελευθερίας, το καγκουρό εντοπίστηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας από αστυνομικούς που εκτελούσαν περιπολία σε αγροτική έκταση στα βόρεια περίχωρα της Όσαβα, είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Κρις Μπόιλο στο δίκτυο CBC.

