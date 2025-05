Η Σασκάτσουαν (δυτικά) έγινε την Πέμπτη (29/5) η δεύτερη καναδική επαρχία που κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, μετά τη Μανιτόμπα (κεντρικά), όπου την προηγουμένη οι Αρχές διέταξαν 17.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

«Είμαστε αντιμέτωποι με πολύ σοβαρή κατάσταση», εξήγησε ο Σκοτ Μόου, ο επαρχιακός πρωθυπουργός στη Σασκάτσουαν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Κάπου 4.000 κάτοικοι της επαρχίας απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις εστίες τους στην αρχή της εβδομάδας και, καθώς δεν αναμένονται βροχοπτώσεις, «λαμβάνουμε όλα τα πιθανά μέτρα για να προετοιμάσουμε τις κοινότητές μας», είπε. «Οι μετεωρολογικές προβλέπεις δεν είναι καλές. Φαίνεται ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο», συμπλήρωσε.

Η Μανιτόμπα, που ζει τη χειρότερη έναρξη της περιόδου των δασικών πυρκαγιών εδώ και χρόνια, κήρυξε την Τετάρτη (28/5) κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διέταξε να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι πολλών μικρών κοινοτήτων.

Impressive view of #Canada #wildfires‘s plume. There are 134 active fires, half of them considered out of control. The #Copernicus #Sentinel5p Aerosol Index map on May 27 shows the huge cloud of smoke (more than 3000 km long) reaching #USA. #Manitoba #Saskatchewan #Airquality pic.twitter.com/s3aMGMNRAw

— ADAM Platform (@PlatformAdam) May 29, 2025