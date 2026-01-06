Την ώρα που οι περισσότεροι πολίτες προσεύχονταν να μη σβήσει το αυτοκίνητό τους μέσα σε χιόνι, ένας δημοτικός υπάλληλος αποφάσισε να δώσει νέα διάσταση στη φράση… «δεν παρκάρουμε όπου βρούμε».

Ο οδηγός του Δήμου του Μόντρεαλ στον Καναδά, ενώ καθάριζε το δρόμο με το εκχιονιστικό του όχημα, πήρε μαζί του και το αυτοκίνητο ενός ανυποψίαστου οδηγού που είχε παρκάρει στη μέση του δρόμου.

Κάτοικοι που παρακολουθούσαν την «επιχείρηση» σχολίασαν στα social media ότι το εκχιονιστικό έδειξε… ξεκάθαρα την προτίμησή του σε πολυτελή οχήματα, ενώ δεν έλειψαν και memes με λεζάντες τύπου: «Όταν η πόλη σου προσφέρει δωρεάν μεταφορά!» και «Νέο Uber: Snow Edition!».

Ο ίδιος ο δημοτικός υπάλληλος φέρεται να είπε αργότερα στους συναδέλφους του: «Νόμιζα ότι το αυτοκίνητο ήταν εγκαταλελειμμένο».