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Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε στρατιωτική βάση στον δυτικό Καναδά, όπου υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.
Canadian Prime Minister Mark Carney announced just after 8 pm ET that a “serious incident” sparked an “major fire” at Canadian Forces Base near Wainwright, Alberta.
There’s a lot of speculation online about what happened, but it hasn’t been officially confirmed. Monitoring closely. https://t.co/5d0zpFHAHL
— AZ Intel (@AZ_Intel_) October 18, 2026
«Υπάρχουν θάνατοι και τραυματισμοί», ενημέρωσε ο υπουργός Άμυνας Ντέιβιντ ΜακΓκίντι, σχετικά με την πυρκαγιά στην στρατιωτική βάση του Γουεϊνράιτ, στην επαρχία Αλμπέρτα.
BREAKING: Fatalities and injuries in major fire at Canadian Forces Base Wainwright in Alberta, defense minister says. https://t.co/j7NyR1MD2E
— AZ Intel (@AZ_Intel_) October 18, 2026
Νωρίτερα, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έκανε λόγο για «σοβαρό περιστατικό» που προκάλεσε «μεγάλη πυρκαγιά» στη στρατιωτική βάση.
Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η φωτιά εξαπλώθηκε πέρα από τα όρια της βάσης και σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του μετώπου.
Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.