Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, διέψευσε σήμερα ότι ανακάλεσε τις επικριτικές δηλώσεις του για τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είχε ισχυριστεί χθες ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Ο Κάρνεϊ διαβεβαίωσε ότι κατά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ επανέλαβε την κριτική του. «Για να είμαστε απολύτως σαφείς, και το είπα στον Πρόεδρο, εννοούσα αυτά που είπα στο Νταβός», τόνισε, χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση «καλή».

Σημειώνεται πως στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ο Καναδός Πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι η διεθνής τάξη δεκαετιών υπέστη ρήξη και κάλεσε τις «μεσαίες δυνάμεις» να αντιμετωπίσουν τις «ηγεμονικές» δυνάμεις, προκαλώντας την οργή του Τραμπ.

Στη συνομιλία με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Κάρνεϊ εξήγησε επίσης την εμπορική συμφωνία του Καναδά με την Κίνα και τόνισε ότι η χώρα του προσαρμόζεται στις αλλαγές της αμερικανικής πολιτικής οικοδόμησης εταιρικών σχέσεων και μέσω της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων αν πήρε πίσω τις δηλώσεις του στο Νταβός, ο Κάρνεϊ απάντησε απλά: «Όχι».