Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι επιβίωσε στη διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης χθες Δευτέρα με την οριακή υιοθέτηση από το καναδικό κοινοβούλιο του προϋπολογισμού που παρουσίασε για να αναζωογονηθεί η οικονομία του Καναδά, αντιμέτωπη με την απειλή των αμερικανικών τελωνειακών δασμών.

Η υποστήριξη μερικών κοινοβουλευτικών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ήθελαν να αποτρέψουν την προκήρυξη νέων πρόωρων βουλευτικών εκλογών, επέτρεψε την υιοθέτηση του προϋπολογισμού και την παραμονή στην εξουσία του Κάρνι.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP

Επιμέλεια: A.A.