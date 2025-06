Δυνάμεις διάσωσης, αστυνομία και διασώστες έσπευσαν το βράδυ της Πέμπτης σε μια απομακρυσμένη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Μπανφ στον Καναδά, μετά από αναφορές ότι ομάδα πεζοπόρων καταπλακώθηκε από κατολίσθηση βράχων. Υπάρχουν φόβοι για νεκρούς.

Multiple people are injured and it’s expected at least one is dead after a rockslide near Bow Glacier Falls in Banff National Park.

Many emergency responders on scene, including at least eight ambulances, three helicopters and what appears to be medical tents set up. @CTVCalgary pic.twitter.com/97TjL0VAtS

