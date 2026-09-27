Τραγικό αεροπορικό δυστύχημα με τέσσερις νεκρούς σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου, στον Καναδά, όταν ελικόπτερο συνετρίβη στην επαρχία του Κεμπέκ, νοτιοανατολικά του Μόντρεαλ στον Καναδά.

Όπως μετέδωσαν τα καναδικά τηλεοπτικά δίκτυα CBC και CTV, το μοιραίο περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα· 21:30 ώρα Ελλάδας) στην ευρύτερη περιοχή της Σεντ Μπριζίντ ντ’ Ιμπερβίλ. Όταν οι πρώτες ομάδες διάσωσης και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο, αντίκρισαν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, γεγονός που εκμηδένισε κάθε ελπίδα για ανεύρεση επιζώντων.

Η αστυνομία της γαλλόφωνης επαρχίας (Sûreté du Québec) επιβεβαίωσε τον θάνατο και των τεσσάρων ατόμων που επέβαιναν στο αεροσκάφος. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, παραμένουν άγνωστες πολλές κρίσιμες παράμετροι της πτήσης. Οι Αρχές δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν σε ποια εταιρεία ή ιδιώτη ανήκε το ελικόπτερο, ούτε γνωρίζουν ποιο ήταν το σχέδιο πτήσης του, δηλαδή από πού είχε απογειωθεί, ποιος ήταν ο τελικός του προορισμός και ποιος ήταν ο ακριβής σκοπός του ταξιδιού.

Προκειμένου να ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας, η Υπηρεσία Ασφάλειας των Μεταφορών του Καναδά (TSB) ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ορίσει και αποστείλει ειδικό κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων στο σημείο, το οποίο έχει αναλάβει τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η συντριβή.