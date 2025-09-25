Οι προσπάθειες του TikTok να σταματήσει τα παιδιά από το να χρησιμοποιούν την εφαρμογή και να προστατεύσει τα προσωπικά τους δεδομένα κρίθηκαν ανεπαρκείς, σύμφωνα με έρευνα στον Καναδά.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στη χώρα χρησιμοποιούν το TikTok κάθε χρόνο, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δηλώνει ότι η πλατφόρμα δεν προορίζεται για άτομα κάτω των 13 ετών.

Επίσης, το TikTok είχε συλλέξει ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες από πολλά παιδιά και τις χρησιμοποίησε για διαδικτυακό μάρκετινγκ και στόχευση περιεχομένου.

Το TikTok ανέφερε ότι θα εισαγάγει μέτρα για να ενισχύσει την πλατφόρμα για τους Καναδούς, αν και αμφισβητεί κάποια από τα ευρήματα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Καναδά, Philippe Dufresne, ο οποίος τόνισε ότι η πλατφόρμα συλλέγει τεράστιες ποσότητες δεδομένων, που χρησιμοποιούνται για να στοχεύουν το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις, με πιθανές βλαβερές συνέπειες για τους νέους.

Σε απάντηση, το TikTok συμφώνησε να ενισχύσει τα μέτρα για να σταματήσει η χρήση από παιδιά και να δείξει πιο ξεκάθαρα πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους. Εκπρόσωπος της εταιρείας τόνισε ότι παρά τη διαφωνία με ορισμένα ευρήματα, παραμένουν δεσμευμένοι στη διαφάνεια και την προστασία ιδιωτικότητας.

Η έρευνα έρχεται εν μέσω παγκόσμιου ελέγχου της επίδρασης του TikTok στους χρήστες και ζητημάτων εθνικής ασφάλειας, ενώ η εφαρμογή και το Πεκίνο έχουν επανειλημμένα αρνηθεί τέτοιες κατηγορίες. Στις ΗΠΑ και την ΕΕ έχουν ήδη ληφθεί μέτρα περιορισμού της εφαρμογής σε επίσημες συσκευές, για προστασία δεδομένων και κυβερνοασφάλεια.

Πηγή: BBC