Η εικόνα στο βίντεο μοιάζει σχεδόν εξωπραγματική. Τα φαινομενικά ήρεμα νερά στη Βρετανική Κολούμπια του Καναδά, σε μία στιγμή περιστρέφονται μανιασμένα, δημιουργώντας μια τεράστια δίνη (ρουφήχτρα) που θυμίζει σκηνή κινηματογραφικής ταινίας καταστροφής.

Το «Devil’s Hole» (σ.σ. Τρύπα του Διαβόλου), έγινε ξανά viral, όταν βίντεο κατέγραψαν μία γιγαντιαία δίνη να σχηματίζεται στα ορμητικά περάσματα κοντά στο Dent Island, προκαλώντας δέος αλλά και φόβο.

Fast-moving water squeezed through a narrow channel created this massive swirling whirlpool at Devil’s Hole in British Columbia. The powerful currents below the surface make it as dangerous as it is mesmerizing. pic.twitter.com/XEpmDRIi8S — AccuWeather (@accuweather) May 28, 2026

Πίσω όμως από το εντυπωσιακό θέαμα κρύβεται ένα από τα πιο επικίνδυνα υδροδυναμικά φαινόμενα της φύσης: οι δίνες, ή αλλιώς whirlpools στα αγγλικά ή αν προτιμάτε «ρουφήχτρες όπως τις λέγαμε κάποτε στην Ελλάδα, είναι γνωστές εδώ και αιώνες, καθώς έχουν προκαλέσει ναυτικά ατυχήματα, πνιγμούς, δυστυχήματα και μύθους για… «θαλάσσιες πύλες προς το άγνωστο».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις πρόσφατες καταγραφές από το συγκεκριμένο σημείο, το φαινόμενο δημιουργήθηκε όταν τεράστιες ποσότητες νερού πιέστηκαν μέσα από υποθαλάσσια στενά περάσματα, προκαλώντας ακραίες διαφορές πίεσης και ταχύτητας στα ρεύματα.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι οι δίνες σχηματίζονται όταν δύο ισχυρά ρεύματα συγκρούονται ή όταν το νερό αναγκάζεται να περάσει από στενά γεωμορφολογικά «λαιμά» με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Η περιστροφική κίνηση δημιουργεί ένα είδος υδάτινου «χοάνης», όπου το νερό αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από έναν κεντρικό άξονα. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ταχύτητας των ρευμάτων και όσο πιο περιορισμένος ο χώρος διέλευσης, τόσο πιο ισχυρή γίνεται η δίνη.

Στη Βρετανική Κολομβία, το φαινόμενο ενισχύεται από τις ακραίες παλιρροϊκές μεταβολές της περιοχής. Σε ορισμένα σημεία, οι διαφορές ανάμεσα σε πλημμυρίδα και άμπωτη ξεπερνούν τα πέντε μέτρα, δημιουργώντας τεράστιες μάζες νερού που κινούνται με ταχύτητες άνω των 12 κόμβων μέσα από τα στενά θαλάσσια περάσματα.

Παρότι πολλοί πιστεύουν ότι οι δίνες μπορούν να «ρουφήξουν» ακόμη και πλοία σαν γιγαντιαίες θαλάσσιες μαύρες τρύπες, οι ειδικοί σημειώνουν ότι ο πραγματικός κίνδυνος είναι διαφορετικός: η απώλεια ελέγχου. Ένα σκάφος που θα πλησιάσει πολύ κοντά μπορεί να χάσει προσανατολισμό, να υποστεί μηχανική βλάβη ή να ανατραπεί από τις απότομες αλλαγές στη ροή του νερού.

Και τα ατυχήματα δεν αποτελούν σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

Σε παλαιότερη έρευνα του Καναδικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών καταγράφεται περιστατικό κατά το οποίο επιβάτες παρασύρθηκαν από τα νερά στην περιοχή Devil’s Hole του Νιαγάρα, όταν το σκάφος τους βρέθηκε σε εξαιρετικά επικίνδυνα ρεύματα κοντά σε ισχυρούς στροβιλισμούς.

Ακόμη πιο γνωστή είναι η περίπτωση της νορβηγικής Maelstrom, της διαβόητης δίνης στα νησιά Lofoten, που επί αιώνες τρόμαζε ναυτικούς και ενέπνευσε λογοτέχνες όπως ο Έντγκαρ Άλαν Πόε και ο Ιούλιος Βερν. Αν και οι πραγματικές του διαστάσεις ήταν μικρότερες από τους θρύλους, οι ισχυρές παλιρροϊκές δίνες της περιοχής προκαλούσαν συχνά ναυτικά δυστυχήματα σε μικρά αλιευτικά.

Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί και αλλού στον κόσμο: στο Saltstraumen της Νορβηγίας, στο Old Sow μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ, αλλά και στο περίφημο Naruto της Ιαπωνίας, όπου οι δίνες δημιουργούνται από τις ακραίες διαφορές στάθμης μεταξύ εσωτερικών θαλασσών και ωκεανού.

Οι υδάτινοι στρόβιλοι αποτελούν αντικείμενο σοβαρής επιστημονικής μελέτης, όχι μόνο για λόγους ασφάλειας αλλά και επειδή αποκαλύπτουν κρίσιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των θαλάσσιων ρευμάτων, τη γεωμορφολογία και τη δυναμική των παλιρροιών.

Η γεωλογία παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο. Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι περιοχές με βαθιά ρήγματα, στενά περάσματα ή απότομες βυθίσεις του πυθμένα ευνοούν τη δημιουργία ισχυρών στροβιλισμών.

Έρευνες της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ για περιοχές που φέρουν την ονομασία «Devils Hole» έχουν δείξει ότι τέτοια γεωμορφολογικά ανοίγματα συνδέονται συχνά με τεκτονικές διεργασίες και υπόγειες ροές νερού.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά όσους επιχειρούν να πλησιάσουν το φαινόμενο για φωτογραφίες ή βίντεο.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μικρά σκάφη έχουν βρεθεί ξαφνικά μέσα σε ισχυρούς στροβιλισμούς λόγω απότομης αλλαγής της παλίρροιας μέσα σε λίγα λεπτά. Μαρτυρίες από δύτες και κυβερνήτες σκαφών στη Βρετανική Κολομβία περιγράφουν μηχανές που έσβησαν προσωρινά, σκάφη που έγειραν απότομα και ανθρώπους που εκσφενδονίστηκαν στο κατάστρωμα εξαιτίας της βίαιης μεταβολής των ρευμάτων.

Παρά τον κίνδυνο, το θέαμα συνεχίζει να μαγνητίζει επισκέπτες, τουρίστες και φωτογράφους.

Οι εικόνες από το Devil’s Hole θυμίζουν και κάτι ακόμη: πόσο μικρός παραμένει ο άνθρωπος μπροστάι στις ανεξέλεγκτες δυνάμεις της φύσης.