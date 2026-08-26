Τραγικό θάνατο εν ώρα εργασίας βρήκε ένας υπάλληλος εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης στην πίστα του διεθνούς αερολιμένα του Μόντρεαλ, στον Καναδά. Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε ελάχιστα λεπτά πριν από την αναχώρηση πτήσης της γαλλικής αεροπορικής εταιρείας French Bee, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση η εταιρεία.

Το δυστύχημα συνέβη την ώρα που το αεροσκάφος ρυμουλκούνταν, προκειμένου να λάβει την κατάλληλη θέση για την απογείωση της πτήσης BF5761, η οποία είχε ως τελικό προορισμό το αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού.

Ο άτυχος εργαζόμενος ανήκε στο δυναμικό της εταιρείας Samsic Airport. Από την πλευρά της, η French Bee εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του υπαλλήλου, τονίζοντας στην ανακοίνωσή της πως «οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση» από τις αρμόδιες αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Samsic Airport είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε αεροδρόμια. Στις αρμοδιότητές της συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η διαχείριση των αποσκευών, η ρυμούλκηση των αεροσκαφών στους χώρους στάθμευσης, καθώς και η ευρύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.