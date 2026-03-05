Ανέβηκαν, για ακόμα μια φορά, οι τόνοι μεταξύ των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όταν η Σίντνεϊ Κάμλαγκερ-Νταβ ρώτησε την Κρίστι Νόεμ εάν έχει ερωτική σχέση με στενό της συνεργάτη, παρότι παντρεμένη.

Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει έρθει αντιμέτωπη με μια σειρά από φήμες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι διατηρεί δεσμό με τον Κόρι Λεβαντόφσκι, γνωστό συνεργάτη της.

Με αφορμή πρόσφατα, σχετικά δημοσιεύματα, η Δημοκρατική βουλευτής Σίντνεϊ Κάμλαγκερ-Νταβ ρώτησε ευθέως τη Νόεμ – κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων – εάν είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον Λεβαντόφσκι κατά τη διάρκεια της θητείας της στο υπουργείο.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίμαχης ερώτησης:

Kamlager-Dove: During you tenure at DHS, have you had sexual relations with Corey Lewandowski? Noem: I am shocked we are peddling tabloid garbage. pic.twitter.com/aoyNEcSuMu — Acyn (@Acyn) March 4, 2026

Η Νόεμ, γνωστή και ως «Homeland Barbie» («Barbie του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας»), αρνήθηκε να απαντήσει ενόρκως στην ερώτηση, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «σκουπίδια των ταμπλόιντ» και «προσβλητικές».

«Δεν πρόκειται να απαντήσω σε τέτοιου είδους ανοησίες», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα έπρεπε να είστε σε θέση να απαντήσετε όταν κάποιος ρωτά αν εσείς ή οποιοσδήποτε ομοσπονδιακός αξιωματούχος πλαγιάζει με υφιστάμενό του», αντέτεινε τότε η Δημοκρατική βουλευτής και η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας επέμεινε: «Πρόκειται για σκουπίδια!».

Το συμβάν, μάλιστα, σημειώθηκε μπροστά στον σύζυγο της Υπουργού, τον Μπράιον Νόεμ, ο οποίος καθόταν πίσω της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Στη διάρκεια της ακρόασης, άλλο στέλεχος των Δημοκρατικών, ο βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν, κατήγγειλε ότι ο Λεβαντόφσκι φέρεται να απέλυσε προσωρινά έναν πιλότο, επειδή είχε ξεχαστεί μία κουβέρτα της Νόεμ σε κυβερνητικό αεροσκάφος, πριν ο πιλότος επαναπροσληφθεί.

Η Υπουργός του Τραμπ έχει επίσης δεχθεί κριτική για τη χρήση πολυτελούς ιδιωτικού τζετ, καθώς η αμφιλεγόμενη Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, γνωστή ως ICE, που υπάγεται στο Υπουργείο της, έχει μισθώσει για μήνες ένα Boeing, αξίας περίπου 70.000.000 δολαρίων.