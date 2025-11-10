Ο κεντροδεξιός νέος πρόεδρος της Βολιβίας, ο Ροδρίγο Πας, παρουσίασε χθες Κυριακή την κυβέρνησή του, στην οποία δεν αντιπροσωπεύονται οι αυτόχθονες και λαϊκές τάξεις που διαδραμάτιζαν μείζονα ρόλο τα 20 χρόνια κυριαρχίας του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS).

Επί των ημερών των προκατόχων του Έβο Μοράλες (2006-2019) και Λουίς Άρσε (2020-2025), ηγέτες αγροτικών κινημάτων αναλάμβαναν συχνά υπουργικούς θώκους.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογραφή πληθυσμού (2024), το 38,7% των 11,3 εκατομμυρίων κατοίκων της Βολιβίας είναι αυτόχθονες, κυρίως Κέτσουα και Αϊμάρα.

Ο Πας ανέθεσε υπουργεία-κλειδιά σε συνεργάτες του που συνδέονται με τον ιδιωτικό τομέα και τεχνοκράτες: στον Φερνάντο Αραμάγιο (Εξωτερικών), στον Γκαμπριέλ Εσπινόσα (Οικονομίας) και στον Μαουρίτσιο Μεντινασέλι (Υδρογονανθράκων και Ενέργειας).

«Για 20 χρόνια, ορισμένοι τομείς αντιπροσωπεύονταν (…) Σήμερα, έπειτα από 20 χρόνια αυτής της μεθόδου εργασίας, είναι μήπως σε καλύτερη θέση η Βολιβία;» είπε ο νέος πρόεδρος Πας δικαιολογώντας την απουσία αντιπροσώπων κοινωνικών κινημάτων στην κυβέρνησή του.

«Είναι ώρα να πάρει τη θέση της η αξιοκρατία, η αποτελεσματικότητα, η μεταμόρφωση του κράτους για να υπηρετεί τον λαό», συνέχισε.

Ο τρόπος που ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα κυβέρνηση σηματοδότησε επίσης ρήξη με την περίοδο των Μοράλες και Άρσε. Οι υπουργοί ορκίστηκαν στη Βίβλο και με φόντο σταυρό, που αντικατέστησαν τους αυτοχθονικούς συμβολισμούς των ημερών του MAS.

Ο νέος πρόεδρος επέλεξε ακόμη να αποσύρει την ουιπάλα, το πολύχρωμο λάβαρο που αποτελεί έμβλημα των αυτόχθονων λαών και ιδιαίτερα της φυλής Αϊμάρα, από την πρόσοψη του κυβερνητικού μεγάρου — προκαλώντας την αντίδραση του Μοράλες.

«Η αφαίρεσή της (…) είναι προσβολή στο αυτοχθονικό αγροτικό κίνημα και απόπειρα να διαγραφτεί η συλλογική μνήμη. Περάσαμε από το κράτος της συμπερίληψης στο κράτος του αποκλεισμού», τόνισε ο πρώην πρόεδρος μέσω X.

El Estado Plurinacional es unidad en la diversidad y la wiphala representa a los pueblos: a nuestra identidad, a nuestra historia y a la resistencia que permitió construir un país con dignidad, igualdad y justicia. Quitarla del Palacio es una ofensa para el movimiento indígena… pic.twitter.com/mJ3XIiYIN7 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 9, 2025



Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP

Επιμέλεια: A.A.