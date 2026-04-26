Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι η προγραμματισμένη τετραήμερη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιηθεί κανονικά, παρά το περιστατικό με ένοπλο δράστη στην Ουάσινγκτον.

Το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου παρευρισκόταν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Έπειτα από συζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενεργώντας κατόπιν συμβουλής της κυβέρνησης, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επίσημη επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί», δήλωσε εκπρόσωπος των Ανακτόρων.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι «ο βασιλιάς και η βασίλισσα είναι ιδιαίτερα ευγνώμονες σε όλους όσοι εργάστηκαν για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του ταξιδιού και ανυπομονούν για την έναρξη της επίσκεψης».

Η επίσκεψη αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα, με την επίσημη υποδοχή στον Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο Τραμπ και τη σύζυγό του, Μελάνια.