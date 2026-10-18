Αυτοκίνητο εισέβαλε σε γήπεδο ποδοσφαίρου και παρέσυρε πλήθος στην πόλη Γουίτσιτα του Κάνσας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

JUST IN: Wichita police confirm multiple fatalities after a vehicle rammed into a crowd at the Stryker Sports Complex in Wichita, Kansas. – KWHC https://t.co/LgJAIj5jqt — Scope Report (@ScopeReport_) October 17, 2026

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε πως ένα φορτηγάκι εισέβαλε σε αθλητικό κέντρο ακαδημιών στο Stryker Sports Complex, παρασύροντας κόσμο. Ανέφερε πως ένα παιδί και ένας ενήλικος βρήκαν τον θάνατο και αρκετοί τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.