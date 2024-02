Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ το νέο επεισόδιο με μαζικούς πυροβολισμούς κατά την διάρκεια της πανηγυρικής παρέλασης στο Κάνσας για την κατάκτηση του τίτλου στο φετινό Super Bowl από την ομάδα των Kansas City Chiefs.

Από την επίθεση τουλάχιστον τριών ενόπλων, ένα άτομο, μητέρα δύο παιδιών, σκοτώθηκε και 22 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και οκτώ παιδιά, όπως αναφέρει το Associated Press. Τα κίνητρα των δραστών ερευνώνται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει το συγκεντρωμένο πλήθος να ακινητοποιεί έναν εκ των δραστών που έχει ανοίξει πυρ.

The #ChiefsParade shooter was tackled. This videos shows it zoomed and slow motion 50% Kansas City fans tackling one of the shooters. Was this a False Flag operation to cover the National Security Threat?? pic.twitter.com/Nt1iMNFnVU

— J6 Videos (@J6Videos) February 14, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ