Ο ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, εξέφρασε σήμερα ανοιχτά την αντίθεσή του σε οποιεσδήποτε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα υποστήριξε ότι η Μόσχα θα πρέπει να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Πιστεύω ότι ο πόλεμος θα πρέπει να οδηγηθεί στην ολοκλήρωσή του… Είμαι αντίθετος στις συνομιλίες», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Κρεμλίνο, όπου ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντά τον ηγέτη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Καντίροφ, που συχνά περιγράφει τον εαυτό του ως «πεζικάριο του Πούτιν», θεωρείται από τους πιο σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές του πολέμου. Η δήλωσή του αντανακλά τη στάση ορισμένων κύκλων στο Κρεμλίνο, οι οποίοι θεωρούν ότι η Ρωσία έχει το πάνω χέρι στην Ουκρανία και θα πρέπει να συνεχίσει τις επιχειρήσεις, παρά τις διεθνείς προσπάθειες για ειρήνη.

Ωστόσο, η τελική απόφαση για τη συνέχιση ή τον τερματισμό του πολέμου παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα του Πούτιν. Το Κρεμλίνο επισημαίνει ότι προτιμά μια διπλωματική λύση, αλλά δεν αποκλείει τη χρήση στρατιωτικών μέσων, αν αυτή δεν είναι δυνατή.

