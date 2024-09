Σύγχυση στους Αμερικανούς προκάλεσε η εικόνα που κάνει το γύρο τουδιαδικτεύου με τον Τζο Μπάιντεν να φοράει καπέλο στήριξης του …. Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πόζαρε για μια φωτογραφία φορώντας ένα καπέλο με το σύνθημα «Trump 2024».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η φωτογραφία κοινοποιήθηκε από τον λογαριασμό Trump War Room στο X με τη λεζάντα: «Ευχαριστώ για την υποστήριξη, Τζο».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Άντριου Μπέιτς επιβεβαίωσε αργότερα ότι η φωτογραφία είναι πραγματική, λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φόρεσε το καπέλο για να τονίσει την ανάγκη για «διακομματική ενότητα».

Ο κ. Μπέιτς δήλωσε ότι ο κ. Μπάιντεν επισκεπτόταν τον πυροσβεστικό σταθμό του Σάνκσβιλ στην Πενσυλβάνια για μια εκδήλωση μνήμης της 11ης Σεπτεμβρίου εκείνη την ώρα.

Full context with full clip of exchange

At the Shanksville Fire Station, @POTUS spoke about the country’s bipartisan unity after 9/11 and said we needed to get back to that.

As a gesture, he gave a hat to a Trump supporter who then said that in the same spirit, POTUS should… pic.twitter.com/FkQogDgTKE

— Alch3m1st (@Anisha12) September 11, 2024