Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Κάπρι την Δευτέρα (25/8), όταν μία ομάδα επισκεπτών ενεπλάκη σε βίαιη σύγκρουση σε σοκάκι της Μαρίνας Γκράντε.

Η κατάσταση εκτροχιάστηκε γρήγορα, με τους εμπλεκόμενους να ανταλλάσσουν χτυπήματα και να εκτοξεύουν καθίσματα, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους. Το οπτικοακουστικό υλικό από το περιστατικό διαδόθηκε αμέσως στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το αναδημοσίευσε και ο βουλευτής της Συμμαχίας Πρασίνων και Αριστεράς, Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι.

Πυρά για τα κενά στη φύλαξη του νησιού

Με αφορμή τις εικόνες αυτές, ο κ. Μπορέλι δημοσιοποίησε τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων για την ελλιπή παρουσία της αστυνομίας κατά τις βραδινές ώρες. Όπως σημείωσε, είναι επιτακτική η ανάγκη για ενίσχυση των ελέγχων, καθώς η παρουσία μόλις μίας περιπόλου για την κάλυψη ολόκληρης της περιοχής τις νυχτερινές ώρες κρίνεται ανεπαρκής.

Η απάντηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Νομαρχίας

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος της περιοχής, Πάολο Φάλκο, υπεραμύνθηκε των ενεργειών της δημοτικής αρχής, τονίζοντας πως τα στελέχη της δημοτικής αστυνομίας και οι τοπικές δυνάμεις βρίσκονται συνεχώς στο πεδίο, ενώ η επιτήρηση ενισχύεται από ένα δίκτυο 80 καμερών υψηλής ευκρίνειας.

Παράλληλα, την έντονη αποδοκιμασία του για το συμβάν εξέφρασε ο νομάρχης της Νάπολης, Μικέλε Ντι Μπάρι, ο οποίος έδωσε άμεσα εντολή για αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας και αύξηση των περιπολιών στο νησί.