Μία τεράστια καραμπόλα 69 οχημάτων σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου στον αυτοκινητόδρομο I-95 στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να κλείσουν οι λωρίδες κυκλοφορίας προς νότο και να τραυματιστούν άνθρωποι.

Ένας τραυματίας χρειάστηκε να μεταφερθεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ενώ τουλάχιστον δύο άτομα φέρεται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε γέφυρα πάνω από τη λίμνη Μάριον, στην περιοχή μεταξύ των κομητειών Κλαρέντον και Όραντζμπεργκ, όταν πυκνή ομίχλη κάλυψε τη γέφυρα και περιόρισε δραματικά την ορατότητα.

Αλυσιδωτή σύγκρουση από την πυκνή ομίχλη

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σάντι, η ομίχλη ήταν τόσο πυκνή, ώστε οι οδηγοί δεν είχαν επαρκή χρόνο για να αντιδράσουν και να ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί μια αλυσιδωτή σειρά συγκρούσεων.

Συνολικά, στην καραμπόλα ενεπλάκησαν 15 νταλίκες και 54 ακόμη οχήματα. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν φορτηγά με σοβαρές ζημιές, ενώ αρκετά αυτοκίνητα είχαν εγκλωβιστεί κάτω από νταλίκες. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να επιχειρήσουν για τον απεγκλωβισμό οδηγών και επιβατών από τέσσερα οχήματα, ενώ αρκετοί τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι από το δυστύχημα.

Το μέγεθος της καραμπόλας αποτυπώνεται και στις μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν πάνω στη γέφυρα τη στιγμή της σύγκρουσης. Ο Νόα Μάντελ ταξίδευε με την οικογένειά του από τη Βιρτζίνια προς το Walt Disney World, όταν το μπλε αυτοκίνητό του βρέθηκε μέσα στην καραμπόλα.

«Ήταν τρελό, από εκείνα τα πράγματα που δεν πιστεύεις ποτέ ότι θα συμβούν σε εσένα»

Όπως είπε, είδε ένα αυτοκίνητο πίσω τους να αρχίζει να βγάζει καπνούς και στη συνέχεια να τυλίγεται στις φλόγες, ενώ μπροστά του υπήρχαν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους. Η παρουσία της λίμνης Μάριον ακριβώς κάτω από τη γέφυρα έκανε την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη. Ο Μάντελ σημείωσε ότι ήταν ιδιαίτερα τυχεροί που κανένα από τα οχήματα δεν έπεσε από τη γέφυρα στο νερό.

Η σύγκρουση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς οι αρχές χρειάστηκε να αποκλείσουν το νότιο ρεύμα του I-95 και να επιχειρήσουν για ώρες στο σημείο.