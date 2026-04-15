Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε χιονισμένη εθνική οδό στο Κολοράντο, όπου σημειώθηκε μαζική καραμπόλα, μεταξύ περισσότερων από 70 οχημάτων. Από το τροχαίο, προκλήθηκαν οκτώ τραυματισμοί, με έναν από τους τραυματίες να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται.

Οι Αρχές προχώρησαν στο προσωρινό κλείσιμο τμήματος του αυτοκινητοδρόμου, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά του Ντένβερ, προκαλώντας εκτεταμένη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Τα ακριβή αίτια της καραμπόλας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Ωστόσο, μαρτυρίες από το σημείο κάνουν λόγο για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, με έντονη χιονόπτωση και ισχυρούς ανέμους, να δημιουργούν αυξημένη ολισθηρότητα στο οδόστρωμα.