Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Την περασμένη Τρίτη 11/11, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν ένα ακόμη σκάφος στην Καραϊβική, το οποίο αναφέρουν ότι συμμετείχε στη διακίνηση ναρκωτικών.

Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους και οι τέσσερις επιβαίνοντες, όπως μεταδίδουν σήμερα τα δίκτυα CNN και CBS News επικαλούμενα αξιωματούχο του U.S. Department of Defense.

«Η επίθεση σημειώθηκε στην Καραϊβική και τέσσερις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν, δεν υπάρχουν επιζώντες», ανέφερε ο ανώνυμος αξιωματούχος στο CNN.

Ο απολογισμός των 4 νεκρών επιβεβαιώνεται και από το CBS News, που επίσης επικαλείται πηγή από το Πεντάγωνο.

Μέχρι στιγμής, το Πεντάγωνο δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η ταυτότητα των επιβαινόντων στα στοχοθετημένα σκάφη, αν δηλαδή ήταν πράγματι λαθρέμποροι ναρκωτικών ή απλοί ψαράδες, παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιευκρίνιστη.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό κατά σκαφών που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το CBS News, η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για τουλάχιστον 21 πλήγματα, τα οποία, έως σήμερα, έχουν προκαλέσει τον θάνατο περίπου 80 ανθρώπων — συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων της επίθεσης της Τρίτης.

Παράλληλα, το U.S. Department of Justice έκανε γνωστό ότι τα αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη διακινητών ναρκωτικών κρίνονται «νόμιμα» και ότι το εμπλεκόμενο στρατιωτικό προσωπικό δεν εκτίθεται σε ποινικές διώξεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει εκπονήσει μυστική νομική γνωμοδότηση, η οποία υποστηρίζει ότι οι ενέργειες αυτές εμπίπτουν στο πλαίσιο «μη διεθνούς ένοπλης σύρραξης» με «ναρκοτρομοκρατικές οργανώσεις».

Ωστόσο, η δράση έχει προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα αντιδράσεων: νομικοί, ανθρωπιστικές οργανώσεις και διεθνείς φορείς αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιθέσεων, επισημαίνοντας ότι τα θύματα είναι πιθανόν να μη συνιστούν «μάχιμους» αλλά «πολίτες» και ότι η χρήση στρατιωτικής δύναμης σε διεθνή ύδατα χωρίς σαφή νομικό πλαίσιο ενδέχεται να συνιστά παράνομες πράξεις εναντίον του διεθνούς δικαίου.

Συγκεκριμένα, το Reuters αναφέρει ότι η γνωμοδότηση του DOJ καλύπτει τουλάχιστον 19 πλήγματα σε Καραϊβική και Ανατολικό Ειρηνικό, με 76 θανατηφόρα θύματα έως σήμερα.

Επίσης, η United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights χαρακτήρισε τις επιθέσεις «μη αποδεκτές», ζητώντας την άμεση διακοπή τους και διερεύνηση από αρμόδιες αρχές.