Νέο αμερικανικό πλήγμα στην Καραϊβική θάλασσα εναντίον πλεούμενου που φέρεται να εμπλεκόταν στη διακίνηση ναρκωτικών είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, ανακοίνωσε μέσω X χθες Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ. Η ανάρτηση του υπουργού Άμυνας συνοδεύεται από «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο διάρκειας 20 δευτερολέπτων που εικονίζει το πλήγμα.

As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops. Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025

Όπως ανέφερε στην ανάρτήση του στο X o Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιθέσεις σε πλοία ναρκοτρομοκρατών θα συνεχιστούν έως ότου σταματήσει η διακίνηση επικίνδυνων ναρκωτικών που απειλούν τον αμερικανικό πληθυσμό.

Το νέο πλήγμα, που αυξάνει στους 70 τον αριθμό των νεκρών στις αμερικανικές επιχειρήσεις του είδους, έγινε στα «διεθνή ύδατα» κι είχε στόχο σκάφος που εκμεταλλευόταν «τρομοκρατική οργάνωση», πρόσθεσε ο υπουργός Χέγκσεθ, χωρίς να παρουσιάσει κανένα τεκμήριο για το ότι θύματα ήταν «ναρκωτρομοκράτες» ή για το ότι πράγματι μεταφέρονταν ελεγχόμενες ουσίες.

Επίσης ο Χέγκεσεθ ανέφερε ότι δεν αναφέρθηκαν απώλειες μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων.

Οι ΗΠΑ διεξάγουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου συχνές αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και – κυρίως – στην Καραϊβική θάλασσα βάζοντας στο στόχαστρο ταχύπλοα τα οποία κατ’ αυτές ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών.

Συνολικά η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει αναλάβει την ευθύνη για την καταστροφή 18 ταχύπλοων μέχρι σήμερα.

«Προς όλους τους ναρκωτρομοκράτες που απειλούν την πατρίδα μας: αν θέλετε να παραμείνετε ζωντανοί, σταματήστε να διακινείτε ναρκωτικά. Αν συνεχίσετε τη διακίνηση θανατηφόρων ναρκωτικών — θα σας σκοτώσουμε».

Ειδικοί αμφισβητούν το κατά πόσον είναι νόμιμες οι επιδρομές αυτές σε ξένα ή διεθνή χωρικά ύδατα, εναντίον υπόπτων που ούτε αναχαιτίστηκαν, ούτε ανακρίθηκαν.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ από την πλευρά του δικαιολογεί τη δράση του αμερικανικού στρατού στο όνομα της εκστρατείας του εναντίον εγκληματικών συμμοριών που η κυβέρνησή του έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Ο κ. Τραμπ κατηγορεί ιδίως τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πως είναι επικεφαλής καρτέλ των ναρκωτικών. Αυτός ο τελευταίος διαψεύδει τον ισχυρισμό και καταγγέλλει από την πλευρά του αμερικανική προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κυβέρνησής του και ανατροπής του.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει οκτώ πολεμικά πλοία επιφανείας και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στην Καραϊβική και αεροσκάφη F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, ενώ αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το μεγαλύτερο στον κόσμο, βρίσκεται στον Ατλαντικό και πλέει προς την περιοχή.

