Σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική, ανακοίνωσε ότι έπληξε o αμερικανικός στρατός το βράδυ της Δευτέρας, σκοτώνοντας τρεις άνδρες, στο πολλοστό παρόμοιο συμβάν τους τελευταίους μήνες στην περιοχή.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έχει διατυμπανίσει την επιτυχία της όσον αφορά την εξουδετέρωση των πλοίων που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική.

Τρεις νεκροί

Ο στρατός ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι το πλοίο εμπλεκόταν «σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», σημειώνοντας ότι τρεις άνδρες που επέβαιναν στο σκάφος σκοτώθηκαν. Το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία.

On Feb. 23, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/XUHImPAZik — U.S. Southern Command (@Southcom) February 23, 2026

Δείτε βίντεο

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ