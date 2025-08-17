Ο κυκλώνας Έριν, ο πρώτος της σεζόν στον Βόρειο Ατλαντικό, αναβαθμίστηκε χθες Σάββατο σε «Κατηγορίας 5» – στο υψηλότερο επίπεδο της κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον – καθώς πλησιάζει τα νησιά της Καραϊβικής, απειλώντας τα με πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Another new Area of Development is possible by the NHC, models have been hinting on this for a while. Either way let’s not take our eyes off Hurricane Erin because she acting wierd. #flwx #NHC pic.twitter.com/R0OrMRnDTX — FLORIDA WEATHER FORECAST (@Floridawxfcst) August 17, 2025

#HurricaneErin rapidly grows to category five strength near Atlantic’s Caribbean islands https://t.co/Wl5Q27Eo2k via @ABCaustralia — Ben John (@benjohn65) August 17, 2025

Συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 240 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας Έριν κατευθύνεται προς τις Μικρές Αντίλλες, μια περιοχή που περιλαμβάνει τις αμερικανικές και τις βρετανικές Παρθένους Νήσους και το Πουέρτο Ρίκο – αμερικανικό έδαφος που υπέστη σημαντικές καταστροφές από τον κυκλώνα Μαρία τον Σεπτέμβριο του 2017.

Forecasters tracking new disturbance in Atlantic as Cat 5 Erin expected to triple in size https://t.co/HKZ85Ba5H4 — The Advocate (@theadvocatebr) August 17, 2025

Σύμφωνα με το εθνικό κέντρο παρακολούθησης κυκλώνων (National Hurricane Center / NHC) των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κυκλώνας Έριν βρισκόταν περίπου 235 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Πουέρτο Ρίκο τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, έχοντας αναβαθμιστεί από «Κατηγορίας 1» σε «Κατηγορίας 5» μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Hurricane Erin strengthens into a Category 5, as it moves north in the Atlantic; experts warn of potential dangerous (and potentially) epic waves. https://t.co/muUb6qbfb9 — SURFER (@Surfer) August 17, 2025

Ο κυκλώνας αναμένεται να κινηθεί προς τα βορειοδυτικά και να πλησιάσει τις Μπαχάμες τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, προτού εξασθενήσει.

Παρότι προβλέπεται πως θα παραμείνει αρκετά μακριά από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μεγάλα κύματα να φθάσουν μέχρι τη Βόρεια Καρολίνα.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (National Weather Service / NWS) έχει προβλέψει 13-18 τροπικές καταιγίδες φέτος στον Ατλαντικό Ωκεανό, εκ των οποίων οι μισές περίπου (5-9) αναμένεται να εξελιχθούν σε κυκλώνες.