Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη 12/2, δύο σημαντικά περιστατικά που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες και συνδέονται με τη μαζική συγκέντρωση δυνάμεων στην Καραϊβική Θάλασσα.

Συγκεκριμένα, ένας πεζοναύτης έχασε τη ζωή του αφού έπεσε στη θάλασσα και μια σύγκρουση μεταξύ δύο πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που άφησε δύο ναυτικούς ελαφρά τραυματισμένους.

Το Σάββατο 7/2, έγινε γνωστό ότι ο 21χρονος λοχίας Chukwuemeka E. Oforah από τη Φλόριντα έπεσε στη θάλασσα από το αμφίβιο πλοίο εφόδου USS Iwo Jima, ανέφερε το Σώμα Πεζοναυτών σε δελτίο Τύπου.

Ο στρατός χρησιμοποίησε πέντε πλοία του Ναυτικού, δέκα αεροσκάφη και ένα drone Reaper της Πολεμικής Αεροπορίας σε «μια εκτεταμένη, 24ωρη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ωστόσο ανακηρύχθηκε νεκρός την Τρίτη 10/2.

Πρόκειται για τον πρώτο δημόσια ανακοινωμένο θάνατο στρατιωτικού μέλους κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στην περιοχή.

Θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει στείλει τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή εδώ και γενιές, με μια σειρά από θανατηφόρες επιθέσεις σε φερόμενα σκάφη που μετέφεραν ναρκωτικά – σύμφωνα πάντα με τον Λευκό Οίκο από τον Σεπτέμβριο.

Επίσης οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν κατασχέσει πετρελαιοφόρα που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, με αποκορύφωμα την αιφνιδιαστική επιδρομή τον περασμένο μήνα, κατά την οποία συνελήφθη ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Επίσης την Πέμπτη 12/2, η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το αντιτορπιλικό USS Truxtun και το πλοίο ανεφοδιασμού USNS Supply συγκρούστηκαν μεταξύ τους, καθώς το πολεμικό πλοίο παραλάμβανε νέο φορτίο εφοδίων.

Ο ελιγμός αυτός συνήθως έχει τα πλοία να πλέουν παράλληλα, σε απόσταση εκατοντάδων ποδιών, ενώ τα καύσιμα και οι προμήθειες μεταφέρονται μέσω του κενού με σωλήνες και καλώδια.

Η σύγκρουση σημειώθηκε όταν το πλοίο ανεφοδιασμού ανεφοδίαζε το καταδρομικό USS Gettysburg από τη μία πλευρά και το Truxtun πλησίασε από την άλλη, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

WATCH 🔴 USS Truxtun (DDG-103) collided with USNS Supply (T-AOE-6) during a refueling operation in the Caribbean. pic.twitter.com/qoQ6uYWfAR — Open Source Intel (@Osint613) February 12, 2026

Η Νότια Διοίκηση ανέφερε ακόμη, ότι δύο μέλη του προσωπικού υπέστησαν ελαφρά τραύματα και ότι και οι δύο βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Τα δύο πλοία πλέουν πλέον με ασφάλεια, σύμφωνα με τη στρατιωτική ανακοίνωση.

Το USS Truxtun απέπλευσε από το λιμάνι βάσης του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια στις 3 Φεβρουαρίου.

Το αντιτορπιλικό χρειάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι για αρκετές ημέρες ώστε να πραγματοποιήσει «επείγουσα επισκευή εξοπλισμού» και τελικά απέπλευσε για την Καραϊβική στις 6 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με αξιωματούχο του Ναυτικού που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Στην Καραϊβική, η Αμερικανική ναυτική παρουσία μόνο ανέρχεται σε 12 πλοία, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, του USS Gerald R. Ford, καθώς και του Iwo Jima και δύο άλλων αμφίβιων πλοίων εφόδου, τα οποία μεταφέρουν χιλιάδες πεζοναύτες.

Η σύγκρουση είναι σπάνια για πολεμικά πλοία. Η πιο πρόσφατη σύγκρουση πλοίων του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, όταν το αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman συγκρούστηκε με εμπορικό πλοίο λίγο έξω από τη Διώρυγα του Σουέζ, κοντά στο Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα μικρές ζημιές στο Truman, αλλά όχι τραυματισμούς.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο αποκάλυψε ότι, καθώς το αεροπλανοφόρο είχε καθυστέρηση, ο αξιωματικός που το πλοηγούσε το οδηγούσε με μη ασφαλή ταχύτητα.

Ο υπεύθυνος αξιωματικός δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να απομακρυνθεί από τον κίνδυνο και το αεροπλανοφόρο έπλεε τόσο γρήγορα, ώστε θα χρειαζόταν σχεδόν ενάμιση μίλι για να σταματήσει, αφότου σταμάτησαν οι μηχανές του, σύμφωνα με την έκθεση.

Με πληροφορίες από: Associated Press