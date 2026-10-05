Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Κυριακή ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική Θάλασσα, που προστέθηκε σε σειρά επιχειρήσεων οι οποίες σύμφωνα με την Ουάσινγκτον στοχοποιούν «ναρκοτρομοκράτες», πλην όμως οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικοί του ΟΗΕ καταγγέλλουν, κάνοντας λόγο για εξωδικαστικές δολοφονίες.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε μέσω X ότι «εκτέλεσε θανατηφόρο (…) πλήγμα εναντίον ταχύπλοου που κινείτο κατά μήκος γνωστών οδών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική».

Επικαλέστηκε «επιβεβαιωμένες πληροφορίες» για την «ενεργή συμμετοχή» του σκάφους στη διακίνηση ναρκωτικών, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Πρόσθεσε πως τέσσερις άνθρωποι, «ναρκοτρομοκράτες», στην ορολογία της SOUTHCOM, σκοτώθηκαν στην επιδρομή, παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο 9 δευτερολέπτων που εικονίζει το πλεούμενο καθώς ανατινάσσεται.

On October 4, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel’s active involvement in narco-trafficking. The operation killed four narco-terrorists. @DeptofWar — U.S. Southern Command (@Southcom) October 5, 2026

Οι επιχειρήσεις αυτής της φύσης από τον Σεπτέμβριο του 2025 σκοπό έχουν, κατά την Ουάσινγκτον, να σταματήσει η διακίνηση ναρκωτικών προς την αγορά των ΗΠΑ διά θαλάσσης. Κατά τους αριθμούς του ίδιου του αμερικανικού στρατού, στους βομβαρδισμούς στην Καραϊβική Θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό έχουν σκοτωθεί πάνω από 230 άνθρωποι.

Ωστόσο η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε αποδείξεις πως τα δεκάδες σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο βομβαρδισμών ενέχονταν πράγματι σε διακίνηση ναρκωτικών ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διεθνής Αμνηστία, καθώς και ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ, τονίζουν πως οι βομβαρδισμοί του αμερικανικού στρατού εναντίον πολιτών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και καταγγέλλουν πως διαπράττονται εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Ο Μπεν Σολ, ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, βρίσκει επίσης «βάσιμους λόγους να πιστεύει» κανείς πως οι αμερικανικές επιχειρήσεις αποτελούν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Η οργάνωση υπεράσπισης των αστικών και πολιτικών ελευθεριών ACLU έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες της κυβέρνησης Τραμπ σε βάρος των ανθρώπων που βάζει στο στόχαστρο «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς» με σκοπό την «πρόκληση φόβου» στους Αμερικανούς.