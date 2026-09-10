Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική, που προστέθηκε σε σειρά παρόμοιων τον τελευταίο χρόνο εναντίον «ναρκοτρομοκρατών», κατά την ορολογία που χρησιμοποιεί η Ουάσινγκτον, η νομιμότητα των οποίων αμφισβητείται από μη κυβερνητικές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε μέσω X ότι εξαπέλυσε «θανάσιμη» επιδρομή εναντίον «ταχύπλοου που κινείτο κατά μήκος γνωστών (θαλάσσιων) οδών διακίνησης ναρκωτικών», κάνοντας λόγο περί «επιβεβαιωμένων πληροφοριών» πως το σκάφος ενεχόταν σε αυτή τη δραστηριότητα, χωρίς καμιά άλλη λεπτομέρεια.

Η ίδια πηγή ανέφερε πως τρεις άνθρωποι, «ναρκοτρομοκράτες» κατ’ αυτή, σκοτώθηκαν. Παρέθεσε ασπρόμαυρο, «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο διάρκειας 10 δευτερολέπτων, στο οποίο απαθανατίζεται η ανατίναξη του πλεούμενου.

On September 9, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel’s active involvement in… pic.twitter.com/B9Ec4bCepT — U.S. Southern Command (@Southcom) September 10, 2026

Οι επιχειρήσεις αυτής της φύσης από τον Σεπτέμβριο του 2025 σκοπό έχουν, κατά την Ουάσινγκτον, να σταματήσει τη μεταφορά ναρκωτικών προς την αγορά των ΗΠΑ διά θαλάσσης.

Κατά τους αριθμούς του ίδιου του αμερικανικού στρατού, στους βομβαρδισμούς στην Καραϊβική Θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 230 άνθρωποι.

Ωστόσο η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε αποδείξεις πως τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο βομβαρδισμών ενέχονταν πράγματι σε διακίνηση ναρκωτικών ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα. Μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διεθνής Αμνηστία, καθώς και ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ, τονίζουν πως οι βομβαρδισμοί του αμερικανικού στρατού εναντίον πολιτών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και καταγγέλλουν πως διαπράττονται εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Η αμερικανική οργάνωση υπεράσπισης των αστικών και πολιτικών ελευθεριών ACLU χαρακτήρισε πρόσφατα τις κατηγορίες της κυβέρνησης Τραμπ σε βάρος των ανθρώπων που βάζει στο στόχαστρο «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς» σχεδιασμένους για την «πρόκληση φόβου» στους Αμερικανούς.