Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν χθες Σάββατο σκάφος στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, συμπληρώνοντας πως σκοτώθηκαν οι τρεις επιβαίνοντες.

«Σήμερα (σ.σ. χθες Σάββατο), κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση εναντίον σκάφους που διαχειριζόταν αναγνωρισμένη τρομοκρατική οργάνωση στην Καραϊβική», αναφέρει ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Αυτό το πλοίο—όπως ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ—ήταν γνωστό στις υπηρεσίες πληροφοριών μας ότι εμπλεκόταν σε παράνομο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, διέσχιζε μια γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών και μετέφερε ναρκωτικά. Τρεις άνδρες ναρκο-τρομοκράτες επέβαιναν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της επιδρομής, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα. Και οι τρεις τρομοκράτες σκοτώθηκαν και κανένα μέλος του αμερικανικού στρατού δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επιδρομή. Αυτοί οι ναρκοτρομοκράτες φέρνουν ναρκωτικά στις ακτές μας για να δηλητηριάσουν τους Αμερικανούς στην πατρίδα τους—και δεν θα τα καταφέρουν. Το υπουργείο θα τους φερθεί ΑΚΡΙΒΩΣ όπως φερθήκαμε στην Αλ Κάιντα. Θα συνεχίσουμε να τους παρακολουθούμε, να τους χαρτογραφούμε, να τους κυνηγάμε και να τους σκοτώνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χέγκσεθ, παραθέτοντας βίντεο από το πλήγμα.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean. This vessel—like EVERY OTHER—was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/W7xqeMpSUi — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 2, 2025

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών. Μέχρι σήμερα, η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 16 πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 65 ανθρώπων.

ΑΛ.Π.