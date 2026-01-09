Αμερικανοί διπλωμάτες μετέβησαν σήμερα στο Καράκας για να εξετάσουν το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, η οποία έχει κλείσει από το 2019, δήλωσε αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί στο Γαλλικό Πρακτορείο.

🚨 ¡BOMBA DIPLOMÁTICA! 🇺🇸🇻🇪 Donald Trump confirma desde el Air Force One que la Embajada de EE. UU. en Caracas se prepara para reabrir sus puertas. Tras años de oscuridad, la bandera de las barras y las estrellas volverá a ondear en Valle Arriba. ¡Se acabó el aislamiento! 💥 pic.twitter.com/7yLX6X6rph — Ruddy Magno🇻🇪🇺🇸 (@Antirrojo) January 8, 2026



Ο Τζον ΜακΝαμάρα, ανώτατος διπλωμάτης της αμερικανικής πρεσβείας στη γειτονική Κολομβία, και άλλοι διπλωμάτες « μετέβησαν στο Καράκας για να πραγματοποιήσουν μια πρώτη διάγνωση με σκοπό τη σταδιακή επανέναρξη των (αμερικανικών διπλωματικών) εργασιών στη Βενεζουέλα», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

#BREAKING | 🇺🇸 🇻🇪 — A U.S. State Department delegation has arrived in Caracas for the first time since Nicolás Maduro’s removal, to assess a potential phased reopening of the U.S. Embassy, amid ongoing efforts to restore diplomatic presence, per CNN. pic.twitter.com/ol85B7ZCXP — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) January 9, 2026

Διπλωμάτες και προσωπικό ασφαλείας ταξίδεψαν σήμερα στο Καράκας για να αξιολογήσουν μια «εν δυνάμει σταδιακή επανέναρξη» των εργασιών της πρεσβείας εκεί, δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με το Reuters.