Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν χθες σε μία από τις πιο προκλητικές ενέργειές τους κατά της κυβέρνησης της Νικολάς Μαδούρο: η ακτοφυλακή των ΗΠΑ, με υποστήριξη από το Πολεμικό Ναυτικό και άλλες υπηρεσίες ασφαλείας, κατέλαβε ένα «πολύ μεγάλο» πετρελαιοφόρο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Η ανακοίνωση έγινε από τον Ντόναλντ Τραμπ σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν απέφυγε την υπερβολή: χαρακτήρισε το πλοίο «το μεγαλύτερο τάνκερ που έχει κατασχεθεί ποτέ».

Το Καράκας δεν έκανε απλώς λόγο για «προκλητική ενέργεια», αλλά κατηγόρησε ανοιχτά την ενέργεια της κατάσχεσης ως «κατάφωρη κλοπή» και «πράξη διεθνούς πειρατείας», καταγγέλλοντας ότι οι ΗΠΑ ξεπέρασαν κάθε όριο κυριαρχίας και διεθνούς δικαίου.

Η αντίδραση της κυβέρνησης Μαδούρο ήταν σφοδρή και άμεση: εξέφρασε την πρόθεση να κινητοποιήσει διπλωματικά μέσα, να ζητήσει διεθνή καταδίκη και να καλέσει τους πολίτες σε ετοιμότητα — η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως «σημείο καμπής» στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον.

Επιπτώσεις και ερωτήματα

Η κατάσχεση δεν είναι απλώς μία ακόμη επιχείρηση επιβολής κυρώσεων. Αναλυτές εκτιμούν πως σηματοδοτεί στροφή στις τακτικές πίεσης: από χρηματοοικονομικές κυρώσεις και ναυτικές περιπολίες, σε άμεση στρατιωτική παρέμβαση στις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας. Αυτό μπορεί να έχει πολλαπλές συνέπειες:

Να λειτουργήσει ως αποτρεπτικό μήνυμα προς άλλους πλοιοκτήτες και μεταφορείς, δυσκολεύοντας τη ροή πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Να πλήξει οικονομικά τη Βενεζουέλα, που ήδη δέχεται εξοντωτικές κυρώσεις, με πιθανή αύξηση της νευρικότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας που θα έχει ως συνέπεια την αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου, και να ενισχύσει στρατηγικά την πίεση προς το Καράκας, εντείνοντας την απομόνωση της κυβέρνησης Μαδούρο σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.

Επεμβάσεις σε διεθνή ύδατα χωρίς άδεια από το διεθνές δικαστήριο συνιστούν πειρατεία

Παρά την επίκληση των αμερικανικών αρχών για παραβιάσεις των κυρώσεων και σύνδεση με «καρτέλ ναρκωτικών και τρομοκρατικές δραστηριότητες» της κυβέρνησης Μαδούρο, η νομιμότητα της κατάσχεσης τελεί υπό έντονη αμφισβήτηση.

Νομικές πηγές από το Διεθνές ποινικό δικαστήριο, επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους κατασχέσεις πετρελαϊκών δεξαμενόπλοιων ανοικτά δειθνών υδάτων εγείρουν σοβαρά ζήτημα για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας , ειδικά όταν δεν υπάρχει σαφής απόφαση του διεθνούς δικαστηρίου.

Με πληροφορίες από: POLITICO