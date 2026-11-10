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Καραβάνι 1.000 και πλέον μεταναστών από κράτη της Κεντρικής Αμερικής έφθασε στο Μεξικό, με την ελπίδα να μπορέσει να περάσει στις ΗΠΑ, μετά την εκκωφαντική ήττα του κόμματος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις βουλευτικές εκλογές της περασμένης Τρίτης.

Οι πιθανότητες να φθάσει στο άλλο άκρο της χώρας πάντως θεωρούνται ελάχιστες. Τα τελευταία καραβάνια διαλύθηκαν από την Εθνική Φρουρά και την υπηρεσία μετανάστευσης του Μεξικού προτού καν βγουν από την πολιτεία Τσιάπας, που συνορεύει με τη Γουατεμάλα, από όπου εισήλθαν στη μεξικανική επικράτεια.

Οι μετανάστες έφθασαν βαδίζοντας προχθές Κυριακή ως την Ταπατσούλα, κάπου τριάντα χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Ορισμένοι κράταγαν σημαίες της Ονδούρας πλάι σε δυο πλακάτ, στα οποία διάβαζε κανείς «κεντροαμερικανικό καραβάνι» και χριστιανικά μηνύματα. Άλλοι βάδιζαν έχοντας σημαίες της Γουατεμάλας περασμένες στον λαιμό.

Ο Μισαέλ Βάσκες, υπήκοος Ονδούρας, 25 ετών, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η νίκη των δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας τον εμψύχωσε, του έδωσε ελπίδα. «Είναι κάτι που ευνοεί τους μετανάστες», εξήγησε.

«Ο μόνος που αντιτίθεται στους μετανάστες είναι ο Ντόναλντ Τραμπ», έκρινε από την πλευρά του ο Πάμπλο Γκαρσία, 23 ετών, εργάτης οικοδομών.

Το ρεπουμπλικανικό κόμμα, στην εξουσία στις ΗΠΑ, απώλεσε την πλειοψηφία του στο Κογκρέσο, ενώ ηττήθηκε επίσης στις αναμετρήσεις για την ανάδειξη των κυβερνητών σε πολιτείες-κλειδιά, όπως το Τέξας. Η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, που προβλέπει εκμηδενισμό της υποδοχής μεταναστών στα νότια σύνορα και καταδίωξη των μεταναστών χωρίς χαρτιά σ’ όλη τη χώρα, έχει επικριθεί έντονα.

Πρόκειται για το τρίτο καραβάνι μεταναστών που ονειρεύονται καλύτερο αύριο στις ΗΠΑ με αφετηρία την Ονδούρα που αναχώρησε από τον Σεπτέμβριο.
Τα δυο προηγούμενα καραβάνια, με τα οποία ενώθηκαν δεκάδες υπήκοοι του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας και της Νικαράγουας, δεν διένυσαν παρά περίπου 250 χιλιόμετρα στη μεξικανική επικράτεια αφού πέρασαν τα σύνορα.

Κατέληξαν να διαλυθούν από τις μεξικανικές υπηρεσίες μετανάστευσης, που πάντως μοίρασαν σε μέλη τους άδειες προσωρινής διαμονής.

Καραβάνια μεταναστών χωρίς χαρτιά προσπαθούσαν ασταμάτητα να φθάσουν στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και επίσης αυτής του δημοκρατικού διαδόχου του στην προεδρία Τζο Μπάιντεν.

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