Καραβάνι 1.000 και πλέον μεταναστών από κράτη της Κεντρικής Αμερικής έφθασε στο Μεξικό, με την ελπίδα να μπορέσει να περάσει στις ΗΠΑ, μετά την εκκωφαντική ήττα του κόμματος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις βουλευτικές εκλογές της περασμένης Τρίτης.

Οι πιθανότητες να φθάσει στο άλλο άκρο της χώρας πάντως θεωρούνται ελάχιστες. Τα τελευταία καραβάνια διαλύθηκαν από την Εθνική Φρουρά και την υπηρεσία μετανάστευσης του Μεξικού προτού καν βγουν από την πολιτεία Τσιάπας, που συνορεύει με τη Γουατεμάλα, από όπου εισήλθαν στη μεξικανική επικράτεια.

Οι μετανάστες έφθασαν βαδίζοντας προχθές Κυριακή ως την Ταπατσούλα, κάπου τριάντα χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Hundreds of migrants, mostly Hondurans, left the Mexican border town of Metapa de Domínguez in a caravan and walked to Tapachula, Chiapas, after crossing from Guatemala. Migrants told Reuters they expect President Trump’s immigration enforcement to ease following Democratic gains in the midterm elections, which gave Democrats control of both the House and Senate. Mexican reports describe the group (“Dios con Nosotros”) as more than 1,000 people who entered via the Rodolfo Robles bridge and are resting in Tapachula before continuing north. This is the third such Honduran-led caravan to reach southern Mexico since September. — Vitamvivere (@Vitamvivere) November 9, 2026

Ορισμένοι κράταγαν σημαίες της Ονδούρας πλάι σε δυο πλακάτ, στα οποία διάβαζε κανείς «κεντροαμερικανικό καραβάνι» και χριστιανικά μηνύματα. Άλλοι βάδιζαν έχοντας σημαίες της Γουατεμάλας περασμένες στον λαιμό.

Ο Μισαέλ Βάσκες, υπήκοος Ονδούρας, 25 ετών, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η νίκη των δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας τον εμψύχωσε, του έδωσε ελπίδα. «Είναι κάτι που ευνοεί τους μετανάστες», εξήγησε.

«Ο μόνος που αντιτίθεται στους μετανάστες είναι ο Ντόναλντ Τραμπ», έκρινε από την πλευρά του ο Πάμπλο Γκαρσία, 23 ετών, εργάτης οικοδομών.

Το ρεπουμπλικανικό κόμμα, στην εξουσία στις ΗΠΑ, απώλεσε την πλειοψηφία του στο Κογκρέσο, ενώ ηττήθηκε επίσης στις αναμετρήσεις για την ανάδειξη των κυβερνητών σε πολιτείες-κλειδιά, όπως το Τέξας. Η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, που προβλέπει εκμηδενισμό της υποδοχής μεταναστών στα νότια σύνορα και καταδίωξη των μεταναστών χωρίς χαρτιά σ’ όλη τη χώρα, έχει επικριθεί έντονα.

A new migrant caravan has crossed from Guatemala into southern Mexico — reportedly the second since Tuesday’s U.S. midterm elections. An estimated 300 to 500 migrants crossed the Rodolfo Robles International Bridge into Ciudad Hidalgo, Chiapas, on Friday before setting out on foot through Suchiate. The group is now moving north through Mexico. https://t.co/eIMHsdntx6 — Real America’s Voice (RAV) (@RealAmVoice) November 7, 2026

Πρόκειται για το τρίτο καραβάνι μεταναστών που ονειρεύονται καλύτερο αύριο στις ΗΠΑ με αφετηρία την Ονδούρα που αναχώρησε από τον Σεπτέμβριο.

Τα δυο προηγούμενα καραβάνια, με τα οποία ενώθηκαν δεκάδες υπήκοοι του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας και της Νικαράγουας, δεν διένυσαν παρά περίπου 250 χιλιόμετρα στη μεξικανική επικράτεια αφού πέρασαν τα σύνορα.

Κατέληξαν να διαλυθούν από τις μεξικανικές υπηρεσίες μετανάστευσης, που πάντως μοίρασαν σε μέλη τους άδειες προσωρινής διαμονής.

Καραβάνια μεταναστών χωρίς χαρτιά προσπαθούσαν ασταμάτητα να φθάσουν στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και επίσης αυτής του δημοκρατικού διαδόχου του στην προεδρία Τζο Μπάιντεν.