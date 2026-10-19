Ανησυχία προκάλεσε βίντεο που καταγράφει καρχαρία να κινείται σε πολύ μικρή απόσταση από σέρφερ, σε δημοφιλή παραλία του Λος Άντζελες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην El Porto Beach, στο Manhattan Beach, με το πτερύγιο του καρχαρία να διακρίνεται να «κόβει» την επιφάνεια του νερού λίγα μόλις μέτρα από την ακτή.

Το βίντεο δημοσίευσε την Παρασκευή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο influencer Josh Hublitz, ο οποίος ανέφερε ότι δεν είχε ξαναδεί ποτέ καρχαρία στη συγκεκριμένη παραλία.

«Σερφάροντας με καρχαρίες στο Λος Άντζελες… Δεν έχω ξαναδεί ποτέ καρχαρία στο El Porto. Είναι η πρώτη φορά», έγραψε στο Instagram.

Σχολιάζοντας πόσο κοντά βρισκόταν το ζώο στην ακτή, πρόσθεσε: «Νερό μέχρι τον αστράγαλο. Αυτό είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικό».

Το πτερύγιο φαινόταν στα ρηχά

Στα πλάνα φαίνεται το ραχιαίο πτερύγιο του καρχαρία να βγαίνει πάνω από την επιφάνεια, την ώρα που το ζώο κινείται μέσα στα ρηχά νερά και πολύ κοντά στην παραλία.

Χρήστης του Instagram υποστήριξε ότι ενδέχεται να πρόκειται για νεαρό αλεπόκαρχαρία, ένα είδος που κυνηγά μικρά ψάρια κοντά στην ακτή.

Ωστόσο, το είδος του καρχαρία δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Αυξάνονται οι θεάσεις καρχαριών στη Νότια Καλιφόρνια

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από εμφανίσεις καρχαριών που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες κατά μήκος της ακτογραμμής της Νότιας Καλιφόρνιας.

Μόλις την Τρίτη, η Πυροσβεστική του Huntington Beach προχώρησε στο κλείσιμο τμήματος της παραλίας μήκους περίπου δύο μιλίων, έπειτα από αναφορά για έναν «επιθετικό» λευκό καρχαρία μήκους 10 έως 12 ποδιών.

Σύμφωνα με την αναφορά, ο καρχαρίας κινούνταν κυκλικά κοντά στον Πύργο Ναυαγοσωστών 16, με αποτέλεσμα οι Αρχές να λάβουν προληπτικά μέτρα και να απομακρύνουν τους λουόμενους από την περιοχή.