Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στη θάλασσα του Σαλέντο, και συγκεκριμένα στα νερά ανοιχτά της Καλλίπολης, όπου ένας μεγάλος καρχαρίας Μάκο επιτέθηκε σε ένα σκάφος.

Οι ψαράδες που επέβαιναν στο σκάφος, έκπληκτοι από την παρουσία του ζώου, ενώ έπλεαν περίπου πέντε μίλια από την ακτή, κατέγραψαν το περιστατικό σε ένα βίντεο, που αργότερα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο καρχαρίας είχε μια πληγή στην πλάτη του.

«Για μια στιγμή, κανείς δεν ανέπνευσε», αναφέρει η μαρτυρία που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο.

«Ο καρχαρίας παρέμεινε εκεί για λίγα δευτερόλεπτα και μετά εξαφανίστηκε στο μπλε».

Πηγή: ilmessaggero.it