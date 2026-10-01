Ένα πρωτοφανές θέαμα έχει μετατρέψει ένα στενό τεχνητό κανάλι στη Μπουσάν της Νότιας Κορέας σε έναν από τους πιο δημοφιλείς πόλους έλξης της περιοχής. Ένας καρχαρίας παραμένει εγκλωβισμένος εκεί από τις 18 Σεπτεμβρίου, προσελκύοντας περισσότερους από 600.000 κατοίκους και τουρίστες που σπεύδουν να τον δουν από κοντά.

Ο καρχαρίας εντοπίστηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες και, αδυνατώντας να βρει την έξοδο προς την ανοιχτή θάλασσα, παρέμεινε στο σημείο. Οι ντόπιοι και οι επισκέπτες του έδωσαν το όνομα «Μπουκάνγκ-ι» (Bukang-i), το οποίο προέρχεται από την κορεατική ονομασία του Βόρειου Λιμανιού της πόλης («Buk Hang») και την οικεία κατάληξη «-i».

Η παρατεταμένη παραμονή του ζώου στο υδάτινο πέρασμα έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία των Αρχών, οι οποίες αναζητούν ασφαλείς τρόπους απομάκρυνσής του. Η πρώτη οργανωμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς ο καρχαρίας δεν κινήθηκε προς την έξοδο.

Μια νέα, ευρύτερη προσπάθεια έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και διχτυών, οι αρμόδιοι ευελπιστούν ότι αυτή τη φορά η επιχείρηση θα στεφθεί με επιτυχία και ο «Μπουκάνγκ-ι» θα επιστρέψει με ασφάλεια στο φυσικό του περιβάλλον.