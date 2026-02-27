Ένα συγκλονιστικό βίντεο των αιματηρών επιθέσεων που εξαπολύουν εκατέρωθεν οι δυνάμεις του Πακιστάν και των Ταλιμπάν από το Αφγανιστάν, έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στα social media.

Στο σοκαριστικό βίντεο «πρωταγωνιστής» είναι ένας βομβιστής αυτοκτονίας των Ταλιμπάν, που σπέρνει τον θάνατο σε ένα σημείο ελέγχου των πακιστανικών δυνάμεων, στην περιοχή Μπάκαρ του Παντζάμπ, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις Πακιστανοί αστυνομικοί.

Δείτε το βίντεο

Η πολεμική σύγκρουση που ξέσπασε ανάμεσα στο Πακιστάν και στους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν ήταν αναμενόμενη για κάποιους αναλυτές, αφού τους τελευταίες μήνες οι εντάσεις στα σύνορα των δύο χωρών κλιμακώνονταν, οι βομβαρδισμοί – αν και περιορισμένοι – δεν σταματούσαν, και οποιαδήποτε διπλωματική προσπάθεια διευθέτησης της αντιπαράθεσης έπεφτε στο κενό.

Από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, οι αιματηρές συμπλοκές, οι ανταλλαγές πυρών και οι ανθρώπινες απώλειες αυξήθηκαν κατακόρυφα, με αποτέλεσμα το Πακιστάν να κηρύξει χθες Πέμπτη (26/2) επίσημα ανοικτό πόλεμο στις de facto κυβερνητικές αρχές των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν.