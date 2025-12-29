Ο Βρετανός εξερευνητής Καρλ Μπούσμπι, πρώην αλεξιπτωτιστής και συγγραφέας, συνεχίζει για 27ο χρόνο το πιο φιλόδοξο πεζοπορικό εγχείρημα που έχει επιχειρηθεί ποτέ: να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που θα περπατήσει ολόκληρη τη Γη χωρίς διακοπή, σε μια αποστολή γνωστή ως «Goliath Expedition».

Γεννημένος στις 30 Μαρτίου 1969 στο Χαλ της Αγγλίας, ο Μπούσμπι κατατάχθηκε στον Βρετανικό Στρατό μόλις στα 16 του και υπηρέτησε ως αλεξιπτωτιστής για 11 χρόνια. Το 1998 πήρε τη μεγάλη απόφαση: να ξεκινήσει ένα ταξίδι που κανείς δεν είχε τολμήσει μέχρι τότε.

Η αποστολή ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 1998 από την Πούντα Αρένας της Χιλής, με στόχο να ολοκληρωθεί σε 8 χρόνια. Η πραγματικότητα όμως αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη.

Από ζούγκλες και ερήμους μέχρι ορεινούς όγκους και ηπειρωτικές εκτάσεις, ο Μπούσμπι έχει καλύψει μέχρι σήμερα πάνω από 36.000 μίλια (58.000 χλμ.).

Ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα επιτεύγματά του ήταν η πεζή διάσχιση του Βερίγγειου Πορθμού τον Μάρτιο του 2006 μαζί με τον Γάλλο εξερευνητή Ντιμίτρι Κίφερ. Παρά τον κίνδυνο και τις ακραίες θερμοκρασίες, κατάφεραν σε 14 ημέρες να περάσουν από την Αλάσκα στη Σιβηρία- κάτι που είχαν πετύχει μόλις ελάχιστοι άνθρωποι στην ιστορία.

Το 2024, ο Μπούσμπι έκανε την κίνηση που συζητήθηκε σε όλο τον κόσμο: Κολύμπησε την Κασπία Θάλασσα από το Καζακστάν προς το Αζερμπαϊτζάν, μαζί με την Άντζελα Μάξγουελ και δύο Αζέρους αθλητές.

Σε 31 ημέρες και 132 ώρες κολύμβησης κάλυψαν 179 μίλια (288 χλμ.) -μια πρωτοφανής προσπάθεια που του επέτρεψε να αποφύγει τα επικίνδυνα σύνορα Ρωσίας και Ιράν.

Το τελικό σκέλος προς την Ευρώπη

Toν Ιούνιο του 2025 βρίσκεται στην Αρμενία περιμένοντας τη βίζα για Τουρκία. Τον Σεπτέμβριο του 2025, διασχίζει με επιτυχία την Τουρκία και περνά στη Βουλγαρία, μπαίνοντας στη Ζώνη Σένγκεν.

Τον Οκτώβριο του 2025 βρίσκεται στη Ρουμανία, με 1.375 μίλια (2.213 χλμ.) να απομένουν μέχρι το σπίτι του στο Χαλ της Αγγλίας.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο Μπούσμπι αναμένεται να ολοκληρώσει την Αποστολή Γολιάθ το 2026, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος άνθρωπος που περπάτησε τον κόσμο σε ένα συνεχόμενο, αδιάκοπο μονοπάτι.

Για σχεδόν τρεις δεκαετίες έχει αφιερωθεί σε έναν στόχο που για τους περισσότερους φαίνεται αδύνατος. Και τώρα, στο κατώφλι του 2026, ο κόσμος παρακολουθεί καθώς ο Μπούσμπι γράφει το τελευταίο κεφάλαιο της μεγαλύτερης πεζοπορίας όλων των εποχών.

Σύμφωνα με τον ίδιο ένας σιδερένιος κανόνας για να τα καταφέρει ήταν το ελαφρύ αλλά αξιόπιστο φορτίο: επιδιορθώσιμα υποδήματα, απλό σακίδιο, φιλτραρισμένο νερό, θερμικά στρώματα, και ένα ελάχιστο κιτ πρώτων βοηθειών που ανανεώνεται συνεχώς. Η καθημερινή ρουτίνα του περιλαμβάνει αυστηρό ζέσταμα, καταγραφή πορείας, υδροδοσία σε μικρές δόσεις, και μικρο-διαλείμματα ανά 90 λεπτά. Το βράδυ, ψυχρή φροντίδα ποδιών, καθαρισμός φουσκάλων, και ανασκόπηση χάρτη για τα επόμενα 30–40 χιλιόμετρα.

Αυτή η πειθαρχία, μαζί με την αποδοχή της βραδείας προόδου, κράτησε το σώμα λειτουργικό σε δεκάδες κλίματα.

Η περιπέτεια του Μπούσμπι αποδεικνύει ότι η εξερεύνηση μπορεί να είναι ταυτόχρονα βαθιά προσωπική και παγκόσμια δημόσια υπηρεσία: ένας τρόπος να αφηγηθείς τη Γη με τον πιο παλιό, ταπεινό ρυθμό της, βήμα το βήμα.

Πηγή: Washington Post, La Repubblica