Μια επική περιπέτεια, σχεδόν τριών δεκαετιών, έφτασε στο τέλος της, καθώς ο Karl Bushby πάτησε ξανά το πόδι του σε βρετανικό έδαφος στις 2 Νοεμβρίου. Ο πρώην αλεξιπτωτιστής κατάφερε να καλύψει μια ασύλληπτη απόσταση 50.000 χιλιομέτρων, έχοντας αφιερώσει 28 ολόκληρα χρόνια, στην προσπάθειά του να γυρίσει την υφήλιο, βασιζόμενος αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις.

Το φιλόδοξο εγχείρημα ξεκίνησε το 1998, από τα νότια της Χιλής, βασισμένο σε έναν απαράβατο όρο: καμία χρήση μηχανοκίνητου ή άλλου συγκοινωνιακού μέσου. Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Bushby περπάτησε ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο, πάτησε στους πάγους του Βερίγγειου Πορθμού, διέσχισε το απέραντο έδαφος της Ρωσίας, πέρασε από την Κίνα και διαπέρασε την Ευρώπη. Για να κλείσει τον κύκλο και να φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, διέσχισε κολυμπώντας τα νερά της Μάγχης.

Στα 57 του πλέον χρόνια, ο ταξιδιώτης έφτασε στη γενέτειρά του, το Hull, όπου τον περίμενε θερμή υποδοχή από πλήθος κόσμου. Η πιο φορτισμένη στιγμή της επιστροφής ήταν η συνάντηση με την οικογένειά του —τη μητέρα, τον γιο και την εγγονή του— σηματοδοτώντας το επίσημο τέλος της θρυλικής «Goliath Expedition».

Το ταξίδι αυτό δεν ήταν χωρίς κόστος. Κατά τη διάρκειά του, ο Bushby βρέθηκε αντιμέτωπος με σκληρά καιρικά φαινόμενα, δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές απαγορεύσεις, ακόμα και περιόδους κράτησης. Αυτή η σπάνια δοκιμασία ανθρώπινης αντοχής και επιμονής ετοιμάζεται ήδη να αποτυπωθεί στη μεγάλη οθόνη, μέσα από ένα επερχόμενο ντοκιμαντέρ.

Πηγή: La Repubblica