Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ζήτησε μια “νέα συνεργασία” με τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε η χώρα του να “βοηθήσει να γίνει η Αμερική σπουδαία ξανά”, σε ομιλία του την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη.

Ο Κάρνεϊ επέμεινε στη στρατηγική σημασία που έχουν για τη χώρα του και τις ΗΠΑ οι εμπορικές τους συναλλαγές, καθώς σημαντικές διμερείς διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε νεκρό σημείο.

“Ας είμαστε πολύ σαφείς: ένας ισχυρός Καναδάς θα βοηθήσει την Αμερική να γίνει σπουδαία ξανά”, δήλωσε ο Καναδός ηγέτης, επαναλαμβάνοντας το αγαπημένο σύνθημα του Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον των επενδυτών που συγκεντρώθηκαν στο Economic Club της Νέας Υόρκης.

Η Ουάσινγκτον και η Οτάβα αναμένεται να διεξάγουν σύντομα διμερείς συνομιλίες για την αναθεώρηση της συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου Βόρειας Αμερικής. Ωστόσο οι συνομιλίες βρίσκονται σε τέλμα εδώ και μήνες, ένδειξη των ισχυρών εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών από τότε που επέστρεψε στην εξουσία ο Ντόναλτ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που αυτοπροσδιορίζεται ως υπέρμαχος του προστατευτισμού, επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς σε βασικούς τομείς της καναδικής οικονομίας. Ωστόσο έως σήμερα τήρησε το μεγαλύτερο μέρος της συνθήκης ελευθέρου εμπορίου, αφήνοντας περισσότερο από το 85% των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών να εξαιρεθούν από τους δασμούς.

“Θα πρέπει να εργαστούμε μαζί και να αντιμετωπίσουμε μαζί τον παγκόσμιο ανταγωνισμό”, επέμεινε ο Μαρκ Κάρνεϊ, δηλώνοντας ότι έχει ήδη “υποβάλει συγκεκριμένες και πρακτικές προτάσεις στην αμερικανική κυβέρνηση”.

Ο Κάρνεϊ προέτρεψε για στενότερους δεσμούς μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και τα ορυκτά.

Υιοθέτησε συμφιλιωτικό τόνο, εξήρε τις αξίες των ΗΠΑ, τόνισε τα αμοιβαία οφέλη της συνεργασίας

Δήλωσε ότι κάλεσε την Κίνα να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, ο Καναδάς είναι μακράν ο μεγαλύτερος πελάτης της Αμερικής και μια ολοκληρωμένη βορειοαμερικανική αγορά για την παραγωγή είναι ο καλύτερος τρόπος –και ο πιο βιώσιμος– για την αντιμετώπιση του έντονου παγκόσμιου ανταγωνισμού”, υποστήριξε.

Όσον αφορά τα κρίσιμα ορυκτά, “με τους πόρους μας σε ποτάσα, νικέλιο, χαλκό, ουράνιο, λίθιο, κοβάλτιο και πολλά άλλα, ο Καναδάς μπορεί να είναι ο πιο αξιόπιστος προμηθευτής τον οποίο χρειάζεται η Αμερική”, δήλωσε επίσης ο Καναδός πρωθυπουργός.

Καθώς οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Οτάβας για την USMCA δεν έχουν αρχίσει, ξεκίνησαν επισήμως την Τετάρτη μεταξύ των ΗΠΑ και του Μεξικού.

Τον περασμένο μήνα, ο αναπληρωτής εμπορικός αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών Ρικ Σουίτζερ είχε κατηγορήσει τον Κάρνεϊ ότι συμπεριφέρεται “συγκαταβατικά” και άφηνε το “εγώ” του να τον εμποδίζει να ενεργεί προς το καλύτερο συμφέρον της χώρας του.

“Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ούτε ένας ενήλικας στο τιμόνι στον Καναδά”, είχε προσθέσει.

Ο Κάρνεϊ ολοκληρώνει σήμερα τη διήμερη διαμονή του στη Νέα Υόρκη, όπου ο πρώην κυβερνήτης της Τράπεζας της Αγγλίας πήγε να συναντήσει Αμερικανούς επενδυτές για να τους πείσει να επενδύσουν στη χώρα.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters