Το ακραίο ενδεχόμενο μιας αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης έχει μπει στο μικροσκόπιο της καναδικής κυβέρνησης, σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις της Οτάβας με την Ουάσιγκτον δοκιμάζονται σκληρά. Ο Καναδός πρωθυπουργός (και πρώην κεντρικός τραπεζίτης), Μαρκ Κάρνεϊ, παραδέχτηκε σε συνέντευξή του στους New York Times ότι η χώρα του οφείλει να είναι προετοιμασμένη για τα πιο ακραία σενάρια.

Στη συνέντευξη που δημοσιεύθηκε το βράδυ της Τετάρτης (23/9), η συζήτηση στράφηκε γύρω από τις επανειλημμένες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την επιθυμία του να μετατρέψει τον Καναδά στην 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Κληθείς να σχολιάσει τις συγκεκριμένες απειλές, ο κ. Κάρνεϊ άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι η πιθανότητα ανάληψης στρατιωτικής δράσης από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών αξιολογήθηκε προσεκτικά από την κυβέρνησή του, αν και απέφυγε να διευκρινίσει τι ακριβώς θα σήμαινε κάτι τέτοιο στην πράξη.

Δικαιολογώντας τη στάση του, ο Καναδός πρωθυπουργός τόνισε στην εφημερίδα: «Νομίζω ότι, όταν είσαι σε ένα τέτοιο αξίωμα, έχεις την ευθύνη να εξετάσεις τους ακραίους κινδύνους».

Ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι μια πολεμική σύρραξη δεν αποτελεί την κεντρική τους εκτίμηση, συμπλήρωσε: «Είναι απλώς διαχείριση κινδύνου. Δεν είναι ένα βασικό σενάριο, αλλά θα ήταν ανεύθυνο να μην το είχα εξετάσει».

Αυτές οι δηλώσεις έρχονται να προστεθούν στο ήδη βαρύ κλίμα της εντεινόμενης εμπορικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών. Η αντιπαράθεση έχει λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις, ειδικά μετά τις 21 Αυγούστου, όταν ο Καναδάς αποφάσισε να διακόψει απότομα τις διαπραγματεύσεις με τον Λευκό Οίκο.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ δεν δίστασε να επικρίνει ευθέως την αμερικανική ηγεσία, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι επιχειρεί να επιβάλει μια κατάφωρα «άδικη» εμπορική συμφωνία στην Οτάβα, γεγονός που κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση σε όλα τα επίπεδα της διμερούς τους σχέσης.