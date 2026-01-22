Ο Καναδάς “υπάρχει, αλλά όχι χάρη στις ΗΠΑ”, δήλωσε την Πέμπτη ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ απαντώντας στις επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χθες, από το Νταβός, έπειτα από μια ομιλία που περιέγραφε την ιστορία της χώρας του και τις ιδιαιτερότητές της.

“Ο Καναδάς ευημερεί γιατί είμαστε Καναδοί. Είμαστε οι κύριοι του σπιτιού μας, αυτή είναι η χώρα μας, αυτό είναι το μέλλον μας”, πρόσθεσε από την πόλη του Κεμπέκ εξηγώντας ότι θέλει να κάνει τη χώρα του “φάρο” αυτήν την περίοδο της “παρακμής της δημοκρατίας”.

“Μπορούμε να δείξουμε ότι ένας άλλος δρόμος είναι εφικτός, ότι η πορεία της Ιστορίας δεν έχει προορισμό να υποκλιθεί στον αυταρχισμό και τον αποκλεισμό, αλλά ότι μπορεί ακόμα να υποκλιθεί στην πρόοδο”, πρόσθεσε ο Καναδός πρωθυπουργός.

Δύο ημέρες νωρίτερα, στο Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Κάρνεϊ σε μια αξιοσημείωτη ομιλία, επεσήμανε τη ρήξη στην παγκόσμια τάξη και κάλεσε τις “μεσαίες δυνάμεις” να ενωθούν για να αντιμετωπίσουν τις “ηγεμονικές” δυνάμεις.

Δηλώσεις που δεν διέφυγαν της προσοχής του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος ενοχλημένος δήλωσε την επομένη ότι ο γειτονικός Καναδάς υπάρχει “χάρη στις ΗΠΑ”.

“Ο Καναδάς λαμβάνει πολλά πράγματα δωρεάν από εμάς. Θα έπρεπε επίσης να μας είναι ευγνώμων, αλλά δεν είναι (…) Σκέψου το αυτό Μαρκ την επομένη φορά για την ομιλία σου”, δήλωσε ο Τραμπ ο οποίος εδώ και μήνες τονίζει ότι θέλει να κάνει τον Καναδά την 51η αμερικανική πολιτεία.

Στην απάντησή του την Πέμπτη, ο Μαρκ Κάρνεϊ έδωσε έμφαση στη μοναδική ιστορία του Καναδά, υπογραμμίζοντας τις επιρροές των αυτοχθόνων, των Γάλλων και των Βρετανών.

Ο ίδιος πιστεύει ότι η χώρα του μπορεί να “είναι ένα φάρος, ένα παράδειγμα για έναν κόσμο που παραπαίει” σε μια εποχή όπου “ο λαϊκισμός και ο εθνικισμός κερδίζουν έδαφος”. “Σε μια εποχή όπου τα τείχη πληθαίνουν και τα σύνορα ενισχύονται, εμείς μπορούμε να αποδείξουμε πώς μια χώρα μπορεί να είναι ταυτόχρονα ανοιχτή και ασφαλής, φιλόξενη και ισχυρή, προσηλωμένη στις αρχές της και κραταιή”.

H Λόρα Στίβενσον, καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο, δήλωσε ότι “οι Καναδοί θα νιώσουν ένα αίσθημα υπερηφάνειας και πιθανόν κάποιας ανησυχίας, καθώς ο πρωθυπουργός μας ήταν τόσο ωμός. Ο Κάρνεϊ επιδεικνύει θάρρος λέγοντας αυτά τα πράγματα τόσο δημόσια και θα υπάρξει υπερηφάνεια που η παγκόσμια υποδοχή στην ομιλία του ήταν σε μεγάλο βαθμό θετική”.

Ο Τζακ Κάνινγχαμ, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, δήλωσε ότι οι Καναδοί αντέδρασαν εξαιρετικά στην ομιλία του Κάρνεϊ, εν μέρει επειδή ο πρωθυπουργός τόλμησε να αντιδράσει στον Τραμπ και φαίνεται να εξακολουθεί να έχει τον σεβασμό του προέδρου. “Για πολύ καιρό, κάθε άλλος ηγέτης προσπαθούσε να συμπεριφερθεί στον Τραμπ σαν να ήταν ένας δύσκολος παππούς τον οποίο έπρεπε να διαχειριστεί”, είπε ο Κάνινγχαμ. “Υπάρχει ένα αίσθημα υπερηφάνειας μεταξύ των Καναδών που ο Κάρνεϊ είναι ο ηγέτης που μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον Τραμπ… Ελπίζουμε απλά τώρα ότι δεν είμαστε πλέον μόνοι”.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο δίκτυό του Truth Social μια σειρά από φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν με Τεχνητή Νοημοσύνη όπου διακρίνεται ο ίδιος μέσα στο Οβάλ Γραφείο με τους Ευρωπαίους ηγέτες μπροστά από έναν χάρτη όπου η αμερικανική σημαία καλύπτει τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι εξαιρετικά τεταμένες εδώ και έναν χρόνο και μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέβαλε δασμούς στις εισαγωγές ορισμένων καναδικών προϊόντων, διαταράσσοντας την οικονομία ενός από τους κυριότερους συμμάχους του.

