Μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα επιτρέψει να λειτουργήσει μια νέα γέφυρα που συνδέει τον Καναδά με τις ΗΠΑ, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση «θα διευθετηθεί», ωστόσο ο Λευκός Οίκος έθεσε εκ νέου τους όρους του.

«Μίλησα με τον πρόεδρο σήμερα το πρωί. Όσον αφορά τη γέφυρα, η κατάσταση θα διευθετηθεί» είπε ο Κάρνεϊ, κάνοντας λόγο για μια «ειλικρινή» συζήτηση.

Ο Τραμπ του υπενθύμισε «με σαφήνεια» τις απαιτήσεις του, σε αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία, είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, κρίνοντας ότι στην παρούσα κατάσταση το έργο είναι «απαράδεκτο». Ο Αμερικανός πρόεδρος «πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι ιδιοκτήτριες της μισής γέφυρας» Γκόρντι Χόου και να εισπράττουν τα μισά έσοδά της, υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον Κάρνεϊ, η συζήτηση του έδωσε την ευκαιρία να υπενθυμίσει στον Τραμπ τις αρμοδιότητες της κάθε χώρας σε αυτό το σχέδιο. «Του εξήγησα ότι ο Καναδάς πλήρωσε για τη γέφυρα, πρώτον και, δεύτερον, ότι η γέφυρα ανήκει από κοινού στην Πολιτεία του Μίσιγκαν και την κυβέρνηση του Καναδά», είπε. Υποστήριξε επίσης ότι το κεντρικό ζήτημα για την Ουάσινγκτον είναι η ροή των διασυνοριακών συναλλαγών.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής του Μίσιγκαν Ελίσα Σλότκιν καταδίκασε τις δηλώσεις του Τραμπ: «Με αυτήν την απειλή ο πρόεδρος θέλει να τιμωρήσει τους κατοίκους του Μίσιγκαν, για έναν εμπορικό πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε» με τον Καναδά, έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Το έργο ξεκίνησε το 2018 και το συνολικό κόστος του ανέρχεται στα 6,4 δισεκ. δολάρια Καναδά (4 δισεκ. ευρώ). Η γέφυρα, που θα φέρει το όνομα του θρυλικού Καναδού αθλητή του χόκεϊ επί πάγου Γκόρντι Χοου, πρόκειται να λειτουργήσει εντός του 2026.

 

