Σταδιακά επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας του βασιλιά Καρόλου, σύμφωνα με δημοσιεύματα μετά την αποκάλυψη ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Σύμφωνα με τη New York Post, αξιωματούχοι των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ ενημερώνουν τακτικά το σχέδιο για την κηδεία του βασιλιά Καρόλου, της οποίας οι προετοιμασίες ξεκίνησαν τη μέρα μετά την ταφή της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο 75χρονος μονάρχης έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τότε που ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο τον Φεβρουάριο. Πηγές από το παλάτι είπαν στο Daily Beast ότι η απουσία του από δημόσιες εμφανίσεις γίνεται για να κρύψει «τη φθίνουσα κατάστασή του. Φυσικά, είναι αποφασισμένος να το νικήσει. Όλοι παραμένουν αισιόδοξοι, αλλά αυτός είναι πραγματικά πολύ αδιάθετος», είπε στο πρακτορείο πηγή που περιγράφεται ως παλιός φίλος της βασιλικής οικογένειας.

Ωστόσο, οι βοηθοί του βασιλιά Καρόλου εξετάζουν τακτικά αντίγραφα ενός εγγράφου πολλών εκατοντάδων σελίδων που περιγράφει τα σχέδια της βασιλικής κηδείας του, που ονομάζεται «Επιχείρηση Γέφυρα Μενάι». Το σχέδιο θανάτου του βασιλιά Καρόλου έχει πάρει το όνομά του από την κρεμαστή γέφυρα που συνδέει το νησί Anglesey με την ηπειρωτική Ουαλία. «Τα σχέδια έχουν ξεσκονιστεί και διατηρούνται ενεργά ενημερωμένα. Δεν είναι κάτι περισσότερο από αυτό που θα περίμενε κανείς δεδομένου ότι ο βασιλιάς έχει διαγνωστεί με καρκίνο», είπε άλλη πηγή στην Daily Beast.

Το εξαιρετικά λεπτομερές έγγραφο δημιουργήθηκε την ημέρα μετά την ταφή της Βασίλισσας Ελισάβετ στις 8 Σεπτεμβρίου 2022. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο Daily Beast ότι η Επιχείρηση Menai Bridge ενημερώνεται τακτικά, αλλά τόνισαν ότι ήταν τυπική διαδικασία. Όλα τα βασιλικά μέλη του σχεδίου έχουν ενημερωμένα σχέδια κηδείας που κατηγοριοποιούνται με κωδικές λέξεις που βασίζονται σε γέφυρες.

