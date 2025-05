Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η νέα ένταση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο διαφιλονικούμενο Κασμίρ, με δύο πυρηνικές δυνάμεις, το πακιστάν και την Ινδία, να δείχνουν αποφασισμένες να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις μεταξύ τους συγκρούσεις.

Νέες απειλές για αντίποινα διατυπώνει ο εκπρόσωπος του στρατού του Πακιστάν, κατηγορώντας την Ινδία για επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε στρατιωτικό στόχο κοντά στη Λαχόρη κατά τη διάρκεια της νύχτας, τραυματίζοντας τέσσερις στρατιώτες. Υποστηρίζει παράλληλα ότι το σύστημα αεράμυνας της χώρας αναχαίτισε και κατέρριψε 12 ινδικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισήλθαν στον πακιστανικό εναέριο χώρο.

Τρεις εκρήξεις αναφέρθηκαν στην Λαχόρη και μάλιστα κοντά στο αεροδρόμιο Walton που βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή και περιλαμβάνει επίσης στρατιωτικές εγκαταστάσεις, περίπου 25 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ινδία.

«Οι δύο πυρηνικές δυνάμεις με 180 πυρηνικές κεφαλές έκαστη δείχνουν αποφασισμένες για ανάφλεξη και χιλιάδες άμαχοι διανυκτέρευσαν και παραμένουν στα καταφύγια.

