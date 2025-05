Στα πρόθυρα ενός γενικευμένου πολέμου βρίσκεται πλέον το Πακιστάν με την Ινδία, αμφότερες πυρηνικές δυνάμεις, μετά τις χθεσινές επιθέσεις του ινδικού στρατού σε στόχους εντός του Πακιστάν, τους οποίους χαρακτήρισε ως «τρομοκρατικές υποδομές».

Από την ώρα που η Ινδία πραγματοποίησε τις επιθέσεις της νωρίς το πρωί της Τετάρτης, έχουν αναφερθεί πυρά πυροβολικού από ντόπιους που ζουν κατά μήκος της Γραμμής Ελέγχου (LoC), των ντε φάκτο συνόρων που χωρίζουν την αμφισβητούμενη περιοχή του Κασμίρ .

Ινδοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 12 άμαχοι σκοτώθηκαν από πακιστανικούς βομβαρδισμούς, από το πρωί της Τετάρτης και 42 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των θυμάτων ήταν μια γυναίκα και τα τρία παιδιά της.

Χιλιάδες κάτοικοι που ζούσαν κοντά στην LoC αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τις εστίες τους σε ασφαλέστερες περιοχές.

Το Πουντς, που βρίσκεται νοτιοδυτικά του υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ, κοντά στη Γραμμή Ελέγχου, υπέστη τις σοβαρότερες ζημιές από τους βομβαρδισμούς.

Η Ισλαμαμπάντ δήλωσε ότι στοχοποιήθηκαν έξι πακιστανικές τοποθεσίες και ότι καμία από αυτές δεν ήταν στρατόπεδο μαχητών. Τουλάχιστον 26 άμαχοι σκοτώθηκαν και 46 τραυματίστηκαν, δήλωσε εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού. Η πακιστανική οργάνωση JeT ανέφερε σε ανακοίνωσή της σήμερα ότι 10 συγγενείς του ηγέτη της Μασούντ Αζάρ σκοτώθηκαν από επίθεση της Ινδίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Βίκραμ Μίσρι δήλωσε σε ενημέρωση: «Οι πληροφορίες και η παρακολούθηση των τρομοκρατικών μονάδων που εδρεύουν στο Πακιστάν έδειξαν ότι επίκεινται περαιτέρω επιθέσεις κατά της Ινδίας, επομένως ήταν απαραίτητο να ληφθούν προληπτικά πλήγματα». Ο Ινδός υπουργός Άμυνας Ρατζνάθ Σινγκ δήλωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνησή του άσκησε το «δικαίωμά της να απαντήσει» για να εκδικηθεί τις δολοφονίες αθώων πολιτών σε ινδικό έδαφος τον περασμένο μήνα, ισχυριζόμενος ότι «σκοτώσαμε μόνο εκείνους που σκότωσαν τους αθώους μας».

Το Πακιστάν χαρακτήρισε τις επιθέσεις «πράξη πολέμου» και ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε πολλά ινδικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας. Το γραφείο του πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ , δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν εξουσιοδοτηθεί να αναλάβουν «αντίστοιχες ενέργειες».

Η ινδική αστυνομία και οι ιατρικές δομές δήλωσαν ότι τουλάχιστον επτά πολίτες σκοτώθηκαν και άλλοι 30 τραυματίστηκαν από τα αντίποινα των πακιστανικών πυρών και βομβαρδισμών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

India has launched an attack against neighboring country Pakistan. Hell, if Trump were president this never would’ve happened. Oh, wait… 🙄👇 pic.twitter.com/RYe4J8qVkA

Από τη μεριά τους οι πακιστανικές αρχές δήλωσαν ότι άλλοι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυρά πυροβολικού κοντά στη Γραμμή Ελέγχου , τα ντε φάκτο σύνορα μεταξύ των δύο χωρών. Η Ινδή αστυνομία και οι γιατροί δήλωσαν ότι τουλάχιστον επτά άμαχοι σκοτώθηκαν και 30 άλλοι τραυματίστηκαν από αντίποινα πακιστανικών πυρών και βομβαρδισμών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

JUST IN: India’s military shows aerial footage of strikes against what it said were “terrorist camps” in Pakistan. These are two of the nine targets they destroyed, according to an official. https://t.co/ojS6haVQJK pic.twitter.com/m6yakwkbMZ

— Bloomberg TV (@BloombergTV) May 7, 2025