Ο Rishi Bhatt, κάτοικος του Αχμενταμπάντ της Ινδίας, βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν τρομακτικό εφιάλτη κατά τη διάρκεια των οικογενειακών του διακοπών στην κοιλάδα του Κασμίρ. Ο Bhatt, που ταξίδευε με τη σύζυγό του και τον 11χρονο γιο τους από τις 15 Απριλίου 2025, έφτασε στο Παλγκαμ στις 22 Απριλίου – την ημέρα που ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον τουριστών, σκοτώνοντας 26 άτομα.

Ένα βίντεο 53 δευτερολέπτων, τραβηγμένο από τον ίδιο με selfie stick, έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο καταγράφει τον Bhatt να κάνει zipline πάνω από το λιβάδι Baisaran, ενώ στο φόντο ακούγονται πυροβολισμοί και άνθρωποι να τρέχουν πανικόβλητοι.

Deadly shooting caught on camera 😱

Last week in Pahalgam, India, a deadly terror attack claimed 26 lives and injured 20 others, with horrific scenes inadvertently captured on camera by Rishi Bhatt, a resident of Paldi, Ahmedabad. Unknowingly, Bhatt filmed himself riding a… pic.twitter.com/XSM6d0jNgi

— J Stewart (@triffic_stuff_) April 28, 2025