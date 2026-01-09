Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Κιρ Στάρμερ και ο Φρίντριχ Μερτς καταδίκασαν «απερίφραστα» σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, «τη δολοφονία διαδηλωτών» και τη «βία» που ασκούν οι Δυνάμεις Ασφαλείας στο Ιράν, σε κοινή δήλωση στην οποία οι τρεις ηγέτες καλούν τις ιρανικές Αρχές να «επιδείξουν αυτοσυγκράτηση».

«Μας ανησυχούν βαθύτατα οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για βία που ασκούν οι ιρανικές Δυνάμεις Ασφαλείας και καταδικάζουμε απερίφραστα τη δολοφονία διαδηλωτών», έγραψαν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας, καλώντας τις ιρανικές Αρχές να «απόσχουν από τη βία και να σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ιρανών πολιτών», ενώ κύμα διαμαρτυρίας αμφισβητεί τις τελευταίες ημέρες το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που κυβερνά από το 1979.

«Οι ιρανικές Αρχές έχουν την ευθύνη να προστατεύουν τον λαό τους και οφείλουν να εγγυώνται την ελευθερία της έκφρασης και την ειρηνική συνάθροιση, χωρίς φόβο αντιποίνων», πρόσθεσαν ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Βρετανός Πρωθυπουργός και ο Γερμανίδα Καγκελάριος σε αυτή την κοινή δήλωση.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε σήμερα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα «υποχωρήσει» απέναντι σε αυτό το κύμα διαδηλώσεων, που λαμβάνει διαστάσεις και διαρκεί εδώ και 13 ημέρες.

Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί σε όλο το Ιράν από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την καταμέτρηση που ανακοίνωσε σήμερα η ΜΚΟ «Iran Human Rights», η οποία έχει την έδρα της στη Νορβηγία.

Πληροφορίες πως ο Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε κρησφύγετο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Le Figaro, ο Πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έχει κάνει αίτηση στη γαλλική κυβέρνηση να του χορηγήσει βίζα.

Παράλληλα, γνώστες της κατάστασης στο Ιράν, μεταδίδουν ότι το προσωπικό αεροσκάφος του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναχώρησε στις 8:50 το πρωί της Παρασκευής από το αεροδρόμιο Μεραμπάντ της Τεχεράνης, καθώς το επίλεκτο σώμα Αμίρ Βαλί, των Φρουρών της Επανάστασης, ανέλαβε να τον μεταφέρει σε ασφαλή τοποθεσία.

Φωτιά σε τέμενος

Στην Τεχεράνη, διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε τέμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, Δυνάμεις Ασφαλείας είχαν τοποθετηθεί στο τζαμί για να καταστείλουν τις διαμαρτυρίες.

Επιπλέον, εξεγερμένοι έβαλαν φωτιά στο Μεντρεσέ (θρησκευτική σχολή), στα δυτικά της Τεχεράνης. Παρόμοιες θρησκευτικές σχολές και τεμένη πυρπολήθηκαν από διαδηλωτές σε ολόκληρο το Ιράν το βράδυ της Πέμπτης.

Δείτε βίντεο:

Protesters in West Tehran/Iran attacked a mosque late last night & set it on fire early today. Security forces were reportedly stationed at the mosque to suppress protests. This may be among the last footage transmitted from the country before #DigitalBlackoutIran pic.twitter.com/q8LQqhtlFx — Soran Mansournia (@Soranmansournia) January 9, 2026

#Breaking: This is incredible. Last night, brave protesters in #Mashhad, the second-largest city of #Iran, set fire to the city’s Islamic seminary (religious school), one of the largest of its kind in the Middle East. Similar religious schools, seminaries, and mosques were set on… pic.twitter.com/i7P0Pf3dKp — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 9, 2026

Πάνω από 24 ώρες το μπλακ άουτ στο διαδίκτυο

Στο μεταξύ, η «διακοπή του ίντερνετ σε εθνική κλίμακα», την οποία αποφάσισαν οι ιρανικές Αρχές λόγω των διαδηλώσεων στο Ιράν διαρκεί ήδη 24 ώρες, ανέφερε η ΜΚΟ που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια, Netblocks.

«Συμπληρώθηκαν 24 ώρες που το Ιράν επέβαλε μια ολική διακοπή της λειτουργίας του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα, με τη συνδεσιμότητα να έχει μειωθεί στο 1% του συνηθισμένου επιπέδου της», γράφει η μη κυβερνητική οργάνωση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ