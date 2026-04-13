Σε μια υπόθεση με σοβαρές διεθνείς προεκτάσεις, γαλλικό δικαστήριο καταδίκασε τη Δευτέρα 13 Απριλίου, τον πρώην επικεφαλής της Lafarge, Bruno Lafont, σε έξι χρόνια φυλάκισης, κρίνοντάς τον ένοχο για χρηματοδότηση τζιχαντιστικών οργανώσεων με στόχο τη διατήρηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, στη Συρία, το 2013 και το 2014. Το δικαστήριο διέταξε την άμεση εκτέλεση της ποινής του.

Ο πρώην Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Christian Herrault, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης, ενώ συνολικά οκτώ πρώην στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας κρίθηκαν ένοχοι, με ποινές που κυμαίνονται από 18 μήνες έως επτά έτη.

French cement maker Lafarge found guilty of financing jihadists in Syria https://t.co/ZZj0Vp53c9 https://t.co/ZZj0Vp53c9 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 13, 2026



Παράλληλα, επιβλήθηκε στη Lafarge πρόστιμο ύψους 1,125 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εταιρεία, η οποία πλέον ανήκει στον ελβετικό όμιλο Holcim, είχε ήδη παραδεχθεί το 2022, ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου, ότι συνωμότησε για την παροχή υλικής υποστήριξης σε οργανώσεις χαρακτηρισμένες ως τρομοκρατικές από τις ΗΠΑ, συμφωνώντας τότε στην καταβολή προστίμου 778 εκατομμυρίων δολαρίων.

Paris court convicted French cement giant Lafarge (now part of Holcim) of financing terrorism in Syria and violating EU sanctions. Between 2013–2014, Lafarge’s Syrian subsidiary paid about €5.6 million to armed groups — including ISIS — to keep its cement plant operating during… pic.twitter.com/EO9ZgzEaa8 — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026



Σύμφωνα με το δικαστήριο του Παρισιού, η Lafarge κατέβαλε περίπου 5,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω της θυγατρικής της στη Συρία (Lafarge Cement Syria) σε τζιχαντιστικές οργανώσεις και μεσάζοντες, προκειμένου να διατηρήσει σε λειτουργία το εργοστάσιό της στη βόρεια Συρία. Οι πληρωμές αφορούσαν τόσο την εξασφάλιση πρώτων υλών, όσο και την απρόσκοπτη μετακίνηση προσωπικού και φορτηγών.

Η Πρόεδρος του δικαστηρίου, Ιζαμπέλ Πρεβό-Ντεπρέ, έκανε λόγο για «γνήσια εμπορική συνεργασία» με το Ισλαμικό Κράτος, υπογραμμίζοντας ότι η χρηματοδότηση αυτή συνέβαλε στην ενίσχυση της οργάνωσης και στη δυνατότητά της να ελέγχει φυσικούς πόρους και να χρηματοδοτεί τρομοκρατικές ενέργειες, τόσο στη Μέση Ανατολή, όσο και στην Ευρώπη.

A French court has found cement company Lafarge guilty of financing armed groups during the Syrian war. Prosecutors said the company paid millions of dollars to ISIL and the al Qaeda-affiliated Nusra Front between 2013 and 2014 to keep its factory operating. pic.twitter.com/JLoM1yzAAC — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 13, 2026

Το εργοστάσιο της Lafarge στην Τζαλαμπίγια, αξίας 680 εκατομμυρίων ευρώ, είχε ολοκληρωθεί το 2010, λίγο πριν την έναρξη του συριακού εμφυλίου πολέμου. Παρά την αποχώρηση άλλων πολυεθνικών από τη χώρα, ήδη από το 2012, η Lafarge διατήρησε τη λειτουργία της, απομακρύνοντας μόνο το ξένο προσωπικό και αφήνοντας τους Σύρους εργαζομένους μέχρι το 2014, όταν το εργοστάσιο κατελήφθη από το Ισλαμικό Κράτος.

Οι εισαγγελικές Αρχές χαρακτήρισαν την απόφαση της διοίκησης να συνεχίσει τη λειτουργία του εργοστασίου «εντυπωσιακή στον κυνισμό της», τονίζοντας ότι μοναδικός στόχος ήταν το οικονομικό όφελος. Από την πλευρά του, ο Herrault υποστήριξε ότι η επιλογή αυτή έγινε για την προστασία των τοπικών εργαζομένων. Η Holcim, που εξαγόρασε τη Lafarge το 2015, δήλωσε ότι δεν είχε γνώση των επίμαχων συναλλαγών.

Εν τω μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη και δεύτερη δικαστική διαδικασία, που αφορά κατηγορίες περί συνενοχής σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, διατηρώντας την υπόθεση στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής.