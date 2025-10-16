Ένας 28χρονος Νορβηγός, πρώην φρουρός ασφαλείας στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Όσλο, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 7 μηνών για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας και του Ιράν, σύμφωνα με την απόφαση που ανακοίνωσε σήμερα το δικαστήριο της Νορβηγικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε μεταβιβάσει από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο του 2024 σχέδια, στοιχεία και πληροφορίες, σχετικά με τις δραστηριότητες της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στο Όσλο. Ως αντάλλαγμα, φέρεται να έλαβε 10.000 ευρώ από ρωσικές πηγές χρηματοδότησης και 0,17 bitcoin από ιρανικές.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι πληροφορίες που ο νεαρός Νορβηγός φέρεται να μετέδωσε: διαβαθμισμένα στοιχεία και σχέδια της Πρεσβείας, έναντι χρηματικής αμοιβής «θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για άμεσες επιχειρησιακές ενέργειες ή επιθέσεις κατά προσώπων», υπογραμμίζοντας ότι ο κατηγορούμενος «αντιλαμβανόταν τον πιθανό κίνδυνο που συνιστούσε για την ασφάλεια των αμερικανικών συμφερόντων».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε αποστείλει τις πληροφορίες, ωστόσο υποστήριξε πως το έκανε ως μορφή διαμαρτυρίας για τη στάση των ΗΠΑ στον πόλεμο στη Γάζα. Παράλληλα, αρνήθηκε την κατηγορία της διακεκριμένης κατασκοπείας, ισχυριζόμενος ότι τα στοιχεία που μετέφερε δεν ήταν διαβαθμισμένα.

Η υπεράσπισή του υποστήριξε ότι οι δικαστές ερμήνευσαν υπέρμετρα το τι συνιστά παράνομη δραστηριότητα παροχής πληροφοριών, επισημαίνοντας ότι ο κατηγορούμενος «είχε επίπεδο πρόσβασης αντίστοιχο με αυτό ενός επιστάτη της Πρεσβείας». Όπως ανέφερε η δικηγόρος του, Ίνγκερ Ζαντίγκ, «οι πληροφορίες που μοιράστηκε ήταν ασήμαντες και δεν μπορούσαν να απειλήσουν την ασφάλεια κανενός κράτους».

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Νορβηγός είχε παραδώσει σε ρωσικές και ιρανικές Υπηρεσίες προσωπικά στοιχεία Αμερικανών διπλωματών και υπαλλήλων της Πρεσβείας — μεταξύ αυτών ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και πινακίδες κυκλοφορίας — καθώς και δεδομένα για τα μέλη των οικογενειών τους. Είχε ακόμη διαβιβάσει κατόψεις των κτιριακών εγκαταστάσεων, λεπτομέρειες των διαδικασιών ασφαλείας και ηλεκτρονικές διευθύνσεις που χρησιμοποιούνταν από τις νορβηγικές Υπηρεσίες Πληροφοριών.

Η Εισαγγελία είχε ζητήσει ποινή κάθειρξης έξι ετών και τεσσάρων μηνών, τονίζοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης, η οποία επισύρει ποινές έως και 21 έτη φυλάκισης. Η υπεράσπιση δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα ασκήσει έφεση.